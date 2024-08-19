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В кандидатурном докладе Кречмер настаивает на том, чтобы защищать иммиграционные ограничения.

По мере приближения выборов в Саксонии всего пожредив две недели политические противники готовятся к финальному спурту. На этапе 'Саксонских выборов' в 'Миттельдеутвихер Руйндфунк' (MDR) главы ведущих партий от ХДС, СДПГ, Зеленых, Левых, А VfD, непропорционально представленного ФСП и альянса...

 and  James Williams
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В кандидатурном докладе Кречмер настаивает на том, чтобы защищать иммиграционные ограничения.

Глава партии ХДС в Саксонии, Михаил Креtschмер, придерживается своей позиции по ограничению иммиграции. Он предложил снизить ежегодный прием с примерно 300 000 человек до максимум 40 000 в Саксонии. Кроме того, он предложил создать патрульную службу пограничной охраны Саксонии как существенное усиление внутренней безопасности.

Однако партнеры по коалиции ХДС и СДПГ в Саксонии, "Зеленые", не согласились с этим предложением. Министр юстиции Катарина Мейер ("Зеленые") утверждает, что пограничная служба является неконституционной. Коллега Сабина Циммерман из Левой партии (ЛВ) также отвергла идею пограничной службы, отметив юрисдикцию федеральной полиции.

Креtschmer планирует продолжить работу с правительством, возглавляемым ХДС, без "Зеленых", но не исключает возможности сотрудничества с ЛВ. К сожалению, он раскритиковал ЛВ за требование противодействия развертыванию американских ракет в Германии в качестве условия участия в управлении.

Что касается дефицита талантов, преемник Альфреда Пфренгле от АФД Йорг Урбан критикует Германию за то, что она "разочаровывающе непривлекательна" для международных высококвалифицированных специалистов из-за плохой инфраструктуры, высоких налогов и недостаточной безопасности.

В свою очередь, кандидат от СДПГ Петра Кёппинг обвиняет АФД в том, что она отталкивает высококвалифицированных работников своими крайне правыми взглядами.

Еще раз Креtschмер подчеркнул "саксонский подход", заявив, что саксонцев не будет управлять никто - ни крайне правые, ни крайне левые, ни Берлин, ни Брюссель.

По данным опросов, ХДС и АФД в Саксонии практически равны. Недавний опрос Insa для трех ежедневных газет показал, что АФД набрала 32%, а ХДС - 29%. В то же время ЛВ колеблется около 11-15%, а СДПГ, "Зеленые" и Левые колеблются около 5%. СДП находится под угрозой не пройти 5-процентный барьер.

Будущее текущей коалиции ХДС, СДПГ и "Зеленых" неопределенно. Возможное сотрудничество между ХДС и ЛВ, а также возможное участие СДП, могло бы обеспечить большинство. Тем не менее, Креtschмер решительно отвергает идею сотрудничества с АФД.

"Зеленые" выразили несогласие с предложением Михаила Креtschмер о создании патрульной службы пограничной охраны Саксонии, считая его неконституционным. Несмотря на планы продолжения работы с правительством, возглавляемым ХДС, предложенная Креtschмером пограничная служба должна быть такой ширины, чтобы уважать юрисдикцию федеральной полиции.

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