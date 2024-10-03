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ЗдоровьеНовости

В Калифорнии появился первый случай птичьего гриппа, поражающий человека, особенно у фермера.

Рабочий на калифорнийской ферме проявил признаки птичьего гриппа H5N1, что стало первым предварительным случаем заражения человека в штате. Образцы от работника были направлены в Центры по контролю и профилактике заболеваний США для дальнейшей верификации, как сообщил Департамент...

 and  Alex Stellmacher
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Впервые вирус Х5N1 птичьего гриппа обнаружен у работника фермы в Калифорнии
Впервые вирус Х5N1 птичьего гриппа обнаружен у работника фермы в Калифорнии

В Калифорнии появился первый случай птичьего гриппа, поражающий человека, особенно у фермера.

Работник фермы трудился на молочной ферме в Центральной долине Калифорнии, известной тем, что там содержатся коровы, зараженные вирусом птичьего гриппа. В конце концов, они были задержаны после того, как сотрудников фермы протестировали сотрудники здравоохранения.

Их заболевание было классифицировано как легкое, с симптомами, включающими розовые глаза или конъюнктивит, что указывает на инфекцию глаз. Им были назначены противовирусные препараты и рекомендовано домашний карантин. По словам Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, опасность для общественности минимальна.

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"Регулярные медицинские осмотры лиц, контактирующих с потенциально зараженными животными, позволили своевременно выявить и справиться с этим потенциальным случаем заражения человека. К счастью, как и в других штатах с зафиксированными случаями заражения человека, у этого человека наблюдались легкие симптомы", - заявил доктор Тома́с Араго́н, директор CDPH и главный государственный санитарный врач, в пресс-релизе. "Мы хотим подчеркнуть, что риск для общественности низкий, и лица, контактирующие с потенциально зараженными животными, должны принимать профилактические меры. CDPH продолжает поддерживать местные отделы здравоохранения и фермы, предоставляя рекомендации по профилактике, медицинские осмотры и консультации по надлежащему уведомлению, тестированию и лечению".

На данный момент в США зарегистрировано 14 случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа с марта. Большинство этих случаев связаны с текущими вспышками в птицеводстве и молочном скоте. Это первый потенциальный случай заражения человека в Калифорнии. Ранее случаи были выявлены у сотрудников в Техасе, Колорадо и Мичигане. В Миссури также был выявлен случай у пациента без известного контакта с животными.

Здоровье работника фермы улучшилось благодаря противовирусным препаратам и домашнему карантину. Регулярные медицинские осмотры в подобных ситуациях могут существенно снизить риск для общественности.

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