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В каком эфире показывается шоу Хелен Фишер?

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Близко к пяти миллионам человек выразили интерес к просмотру 'Шоу Helene Fischer' на ZDF в...
Близко к пяти миллионам человек выразили интерес к просмотру 'Шоу Helene Fischer' на ZDF в предыдущем году.

В каком эфире показывается шоу Хелен Фишер?

Есть значительный рост интереса. Сообщается, что переговоры по условиям затянулись. Тем не менее, Хеллен Фишер объявила о достижении договоренности: Ее выступление также будет включено в рождественское шоу ZDF этого года. Съемки пройдут в начале декабря. Подробности шоу по-прежнему остаются в секрете.

"Шоу Хеллен Фишер" вернется на экраны телевизоров в 2024 году. Оба ZDF и сама артистка подтвердили это. По словам вещателя ZDF, ORF и SRF покажут 180-минутное "Шоу Хеллен Фишер" из выставочного зала Дюссельдорфа. В соответствии с традицией, оно будет транслироваться в обычное время 20:15 в Рождество, 25 декабря. В соответствии с заявлением, будут приглашены известные гости и программа, полная захватывающей музыки, живых хореографических номеров, удивительных дуэтов и захватывающих моментов.

"Мои дорогие подписчики, да - Шоу Хеллен Фишер вернется в этом году", - написала 40-летняя певица в ролике в Instagram. "Я действительно рада снова быть с вами, и если вы хотите стать частью аудитории, теперь вы можете забронировать свои места". Певица сообщила своей базе поклонников, что предварительная продажа билетов начнется 18 сентября.

В видеообращении Хеллен Фишер сидит на качелях в повседневной одежде. Она начинает с благодарности за многочисленные поздравления с днем рождения и подарки и "добрые слова, которые вы оставили мне на мои 40 лет". Музыкальная сенсация праздновала свой день рождения 5 августа. "Но теперь у меня есть подарок для вас: я думаю, некоторые из вас уже догадались, но теперь я официально объявляю, что Шоу Хеллен Фишер вернется в этом году", - подтверждает она в ролике. "Мы будем записывать 6 и 7 декабря. Я надеюсь увидеть вас там, конечно".

Певица также сообщает: "В этом году было немного тише, но я рада, что вы так хорошо провели время с мероприятиями". Фишер имеет в виду публикации в Instagram, где в честь дня рождения в течение 40 дней на ее аккаунте были размещены "самые развлекательные моменты из ее блестящей карьеры". "Я рада снова встретиться с вами лично, чтобы завершить год". Несмотря на периодическое молчание, она признает, "Я должна признать, что на самом деле наслаждалась этим. Но теперь я снова набираю обороты, и в будущем будет больше меня".

"Шоу Хеллен Фишер" впервые появилось на экранах телевизоров в 2011 году. Из-за пандемии оно ненадолго прервалось на три года и вернулось в 2023 году. В 20:15 25 декабря на ZDF его посмотрели 5,01 миллиона зрителей.

Тем не менее, согласно сообщению Bild, переговоры по условиям в этом году, как и в 2023 году, были якобы долгими. Другие вещатели также якобы очень заинтересованы в телеформате. Тем не менее, ZDF якобы не хочет расставаться с "Шоу Хеллен Фишер" и якобы достигла соглашения с артисткой по всем условиям.

В свете продолжающихся переговоров и желания других вещателей приобрести телеформат любопытно отметить, что в этом году "Шоу Хеллен Фишер" снова появится на наших экранах в Рождество. Несмотря на трудности, зрители могут ждать празднования праздничного сезона с захватывающими выступлениями Хеллен, известными гостями и программой, полной музыки, танцев, дуэтов и захватывающих моментов, как и в предыдущие годы.

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