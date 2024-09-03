В кафе, известном как "Кафе Пфорцгеймера", введено ограничение, запрещающее посетителям носить беговые брюки.

После того, как владельца кафе в Пфорцхайме неоднократно неуважительно относились мужчины в спортивных штанах, которые даже мочились на его цветы, он решил, что пора что-то менять. Теперь его кафе не будет принимать посетителей в спортивных штанах или с собаками. Он утверждает, что новая политика уже приносит результаты.

Из-за неоднократных неприятных встреч с посетителями в спортивных штанах владелец кафе в Пфорцхайме принял решение не пускать в заведение людей в такой одежде - об этом сообщается на видном знаке у входа, как рассказал Ламброс Петру из Art Cafe. Ранее, когда посетителей спрашивали об их одежде, они часто реагировали агрессивно, например, "Где написано, что так нельзя?"

Теперь запрещена не только спортивная одежда, но и собаки - об этом свидетельствует значок с перечеркнутыми спортивными штанами в красном круге, прикрепленный к двери входа уже несколько недель. Петру подчеркивает, что это не строгий дресс-код, а призыв к опрятности. "Проблема не в самих спортивных штанах, а в тех, кто носит их неопрятно", - объясняет он.

Недавно сообщалось, что бизнес Петру не пострадал от этого ограничения. Более того, он отмечает рост комфорта среди его молодых женских клиентов. Петру сохраняет нейтральную позицию по поводу более модных современных спортивных штанов, которые могут быть уместны в определенных ситуациях.

Дехога Баден-Вюртемберг, представитель индустрии гостеприимства, подтвердил, что такие запреты законны в рамках прав собственности. Даниэль Охль подчеркнул, что дресс-код может быть введен, если он не дискриминирует людей по признаку расы или других характеристик.

Петру утверждает, что не было намерения дискриминировать людей по расе или религии. Его клиенты - это люди разных возрастов и национальностей, в том числе студенты, пожилые люди и постоянные посетители. Он хочет поддерживать в заведении атмосферу доброго поведения.

Петру считает, что успех этой политики обусловлен повышением комфорта среди его клиентов. Он планирует разместить знак в большем формате, чтобы еще больше подчеркнуть новые правила.

Инициатива Петру получила в основном положительные отзывы от сообщества Пфорцхайма, многие считают это "хорошим экспериментом". Поддержники подчеркивают важность приличия и правильной одежды, некоторые даже упоминают, что джинсы предпочтительнее спортивных штанов. Но есть и те, кто осуждает подход Петру.

По словам Охля из Дехоги, правила одежды должны рассматриваться в более широком контексте опыта посещения ресторана, который включает в себя и задуманную атмосферу. Иногда это может означать запрет на купальные костюмы.

Петру не единственный владелец, который ввел такой запрет - подобные меры принимались в заведениях в Штутгарте и Мюльхайме-ан-дер-Рур несколько лет назад.

Решение владельца запретить спортивные штаны и собак в кафе в Пфорцхайме вызвало дискуссии в сообществе, некоторые приветствуют это как шаг к продвижению приличий. Несмотря на протесты некоторых людей, кафе Петру в Пфорцхайме продолжает привлекать посетителей, которые ценят изменения в политике одежды.

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