В истории НФЛ квотербек "Даллас Ковбойз" Дак Прескотт завоевал титул самого высокооплачиваемого футболиста.

Договор, как сообщают ESPN и The Athletic, предусматривает гарантированную сумму в размере 231 миллиона долларов, что делает Прескотта самым высокооплачиваемым игроком в NFL.

Этому 31-летнему человеку удается стать первым спортсменом, получающим 60 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Прескотт сумел установить рекорд, забросив 36 пасовых тачдаунов, что делает его первым квотербеком "Далласа", добившимся этого достижения. Он также установил рекорд лиги по количеству удачных передач - 410, которые он повторил. Прескотт завершил сезон с 4516 ярдами передач, что является третьим лучшим результатом в NFL.

Этот трехкратный участник Матча всех звезд занял второе место в гонке за звание MVP NFL.

Ковбои начнут свой сезон на выезде против Кливленд Браунс в воскресенье.

Новый контракт Прескотта, побивший рекорд самого высокооплачиваемого игрока в NFL, является свидетельством его исключительных достижений в спорте. Его впечатляющие статистические показатели прошлого сезона, в том числе рекордное количество удачных передач и третье место по ярдам передач, еще больше подчеркивают его значительный вклад в спорт.

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