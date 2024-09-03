- В Испании снижается количество лесных пожаров и смертей от жары

Новый жаркий рекорд в Испании. Август стал месяцем, побившим температурные рекорды, с средней температурой 25 градусов, согласно данным испанской метеорологической службы Аемет. Это на два градуса выше средней температуры за период с 1991 по 2020 год и превзошло уровни тепла в аналогичные месяцы в исключительно жаркие годы 2003 и 2023, как отметил Аемет на платформе X.

По прогнозам на весь 2024 год, предпочтительная температура в Испании составит около 15,8 градусов, что соответствует индексу тепла рекордного 2022 года. Это сделает годы с 2020-го по настоящее время четырьмя самыми жаркими в истории, подчеркивает метеорологическая служба.

Средиземное море как ванна.

Многие ищут спасения от жары в море, но и там изменение климата дает о себе знать. Жаркая волна подняла температуру Средиземного моря у Майорки, популярного немецкого курорта, до температуры ванны. Буй в юго-западной части острова зафиксировал температуру воды 31,87 градуса, сообщило Испанское метеорологическое агентство Аметсе. Предыдущий рекорд 31,36 градуса был установлен всего два года назад.

Меньше лесов - меньше жертв.

Но есть и хорошие новости. К концу августа площадь, пораженная лесными пожарами, сократилась на 46 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Поскольку 80 процентов пожаров вызваны человеческой деятельностью, можно сказать, что общество стало более сознательным в этом году", - заявила Элена Эрнандес из организации по предотвращению лесных пожаров газете "Эль Паис". Больше осадков в первой половине года также снизило риск пожаров. Так как лесные пожары чаще всего происходят там, где ранее было очень сухо, и почва и растительность обезвожены.

Также уменьшилось количество жертв от жары в Испании. Хотя Национальный центр эпидемиологии Института Карлоса III прогнозировал, что в прошлом году будет более 7700 смертей от жары, в этом году к концу августа ожидается около 3000. Более мягкое начало лета и более осторожное поведение групп высокого риска могут быть причинами этого снижения.

Между тем, температуры во многих частях Испании вернулись к комфортным уровням. Ожидаются дождь, ветер и температуры около 20 градусов в различных регионах страны.

Новости о снижении числа жертв от жары в Испании в этом году широко освещаются, с прогнозом Национального центра эпидемиологии о примерно 3000 к концу августа, что значительно меньше proyected 7700 в прошлом году. С другой стороны, многие СМИ также сообщают об alarming rise в температуре Средиземного моря у Майорки, достигнувшей температуры ванны 31,87 градуса, превзойдя предыдущий рекорд, установленный всего два года назад.

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