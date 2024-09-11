В Испании обнаружен колоссальный длинношевый динозавр, который имел впечатляющую длину

На испанском археологическом раскопе Lo Hueco ученые обнаружили окаменелости. Находка костей открыла новый вид динозавра, предлагая свежие перспективы на гигантов их вымирание.

В Испании появился огромный динозавр длиной около 20 метров и весом впечатляющих 15 тонн. Этот колоссальный травоядный обитал примерно 75 миллионов лет назад, как сообщают испанские и португальские исследователи. Об открытии титанозавра в журнале "Nature Communications Biology" было объявлено.

Этот новый вид может содержать важные сведения о динозаврах на грани вымирания около 66 миллионов лет назад, как объясняют ученые. Открытие этого вида в Испании указывает на то, что Европа, вопреки прежним представлениям, служила центром tanto для местных, как и для зарубежных завроподов в позднем меловом периоде.

Соавтор Франсиско Ортега уточнил, что ранее считалось, что почти все европейские титанозавры принадлежали к местному роду Лираиносавр, который развивался в изоляции в Европе с конца мела до своего вымирания. Однако новое открытие свидетельствует о миграции титанозавров в Европу в конце мела, которые близки по родству с азиатскими и североамериканскими динозаврами.

Имя вдохновлено "Дон Кихотом"

Окаменелости были найдены на раскопках Lo Hueco, расположенных примерно в 200 километрах к югу от Мадрида. По словам Ортеги, это один из самых полных скелетов завропода, когда-либо найденных в Европе.

Новый динозавр получил название "Кункасаура пинтикуиньера". Первая часть его имени вдохновлена провинцией Куэнка, где были найдены окаменелости, и "Саура", которая связана как с латинским термином "ящерица", так и с влиятельным испанским художником Антонио Саурой. Название "Пинтикуиньера" сохраняет ссылку на грозную королеву-гиганта из "Дон Кихота" Мигеля де Сервантеса.

Раскопки Lo Hueco полны секретов

Lo Hueco, открытый во время раскопок для высокоскоростной железной дороги Испании в 2007 году, ныне считается одним из самых важных палеонтологических сайтов Европы эпохи позднего мела. Из этого места были извлечены более 12 000 окаменелостей, в том числе завроподы, черепахи и крокодилы.

Ортега сравнивает Lo Hueco с учебником по завроподам Европы эпохи позднего мела. Изучая останки, палеонтологи стремятся получить дополнительные знания о условиях жизни в то время. Раскопки представляют собой настоящий клад неоткрытых секретов, по словам Ортеги. "Мы знаем о существовании как минимум еще одного экземпляра в Куэнке".

Этот новый открытый динозавр, названный "Кункасаура пинтикуиньера", близок по родству с динозаврами из Азии и Северной Америки, оспаривая прежнее представление о том, что европейские титанозавры принадлежали исключительно к роду Лираиносавр. Гигантский травоядный, обитавший примерно 75 миллионов лет назад, предоставляет ценные сведения о динозаврах на грани вымирания около 66 миллионов лет назад.

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