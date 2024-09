- В Instagram: Свифт поддерживает Харрис в предвыборной кампании

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт усиливает кампанию Камалы Харрис

Фанаты Тейлор Свифт были шокированы, когда их любимая певица публично поддержала кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис в своем Instagram. Объявление последовало вскоре после теледебатов между Харрис и действующим президентом США Дональдом Трампом. Изначально пост был эксклюзивным для Instagram Свифт, что заставило многих гадать, будет ли поп-звезда поддерживать Харрис и использовать свой значительный влияние на американскую молодежь.

В своем посте Свифт призналась, что смотрела жаркий дебаты между Харрис и Трампом. Она назвала теледебаты отличной возможностью понять позиции кандидатов. Затем Свифт объявила, что собирается голосовать за Харрис и ее напарника по билету Тима Уолза на предстоящих выборах. Свифт похвалила стабильность Харрис, заявив, что ее лидерство уведет страну от хаоса.

Влияние Свифт выходит за рамки музыки

Влияние Тейлор Свифт выходит за рамки хитов и награжденных альбомов. У нее более 283 миллионов подписчиков в Instagram, и она гордится тем, что является пятой самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes. Ее включение в список Time magazine как Личность года 2023 года еще больше закрепляет ее статус в мире развлечений. Состояние Свифт оценивается более чем в миллиард долларов, и ее отношения с звездой команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келце держат ее в заголовках новостей.

Большинство фанатов Свифт, которых называют "Свифти", проживают в небольших городах или сельской местности и имеют женский и поколение миллениума. Около трех четвертей фанатов Свифт - белые, что делает ее влиятельной фигурой среди значительного избирательного блока.

Харрис может извлечь большую пользу из поддержки Свифт

Харрис может получить значительные преимущества от поддержки Свифт в своей борьбе против Трампа. Ранее Свифт держалась в стороне от политических дискуссий, но в 2018 году она смело критиковала консервативного кандидата в Сенат Маршу Блэкберн. С тех пор она стала более открытой в своих политических взглядах, вдохновляя свою аудиторию регистрироваться и голосовать в больших количествах. Один такой призыв к действию в Instagram в 2023 году привел к регистрации более 35 000 новых избирателей. Свифт также поддержала Джо Байдена в 2020 году, although her endorsement came late in the election season.

Когда Свифт высказывает свои политические взгляды, ее фанаты слушают. Если Харрис сможет воспользоваться этим влиятельным связью, она может существенно усилить свою кампанию и переманить голоса.

Поддержка Свифт может повлиять на намерения голосовать ее многочисленных фанатов, многие из которых склоняются к республиканцам из-за своего сельского и миллениального демографического профиля. Республиканцам, возможно, придется учитывать влияние Свифт и заботы ее фанатов при разработке своих избирательных стратегий.

Используя знаменитость и политическое влияние Свифт, Харрис может обратиться к молодому поколению и побудить их участвовать в политическом процессе, потенциально переманивая некоторые республиканские голоса в свою сторону.

