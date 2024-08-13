- В июне во всем мире было зарегистрировано 934 случая паротита - заседание чрезвычайного комитета

Монкепокс (ранее известный как Аffenpocken) продолжает распространяться по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество лабораторно подтвержденных случаев, зарегистрированных в июне, слегка снизилось с 963 до 934 по сравнению с предыдущим месяцем. Однако из-за неполного тестирования и неполной отчетности ВОЗ считает, что фактическое число случаев, скорее всего, выше.

ВОЗ обеспокоена новым подвариантом в Африке и созвала экстренный комитет. Независимые эксперты встретятся в среду, чтобы обсудить, costituit ли нынешняя ситуация "международную озабоченность по вопросам общественного здравоохранения" (МООЗ).

Такая декларация была объявлена в 2020 году для пандемии COVID-19 и снова в 2022 году для предыдущей вспышки монкепокса. Ее цель - не запускать немедленные последствия, а предупредить правительства и власти во всем мире о подготовке к возможному росту числа случаев.

Монкепокс может вызывать симптомы, такие как кожная сыпь и лихорадка, и он может быть смертельным, особенно для детей. В июне было зарегистрировано 100 случаев в европейском регионе ВОЗ, 175 в Северной, Центральной и Южной Америке и 567 в африканском регионе. Девяносто шесть процентов этих случаев были зарегистрированы в Демократической Республике Конго (ДРК).

Из-за ограниченных возможностей тестирования только четверть подозрительных случаев в ДРК были протестированы, и две трети из них оказались положительными. Таким образом, число подтвержденных случаев является заниженным по сравнению с реальной ситуацией, по данным ВОЗ.

ВОЗ имеет полные данные до конца июня. С тех пор четыре страны Африки впервые сообщили о случаях монкепокса, которые еще не включены в эти статистические данные: Бурунди, Кения, Руанда и Уганда. Большинство пострадавших находились в восточной части ДРК.

Всего ВОЗ сообщила о 99 176 лабораторно подтвержденных случаях в 116 странах с 1 января 2022 года по конец июня 2024 года. Зарегистрировано 208 смертельных случаев.

ВОЗ оценивает риск заражения вирусами монкепокса кlade I и II в определенных частях ДРК как высокий. В прошлом году там было обнаружено новое подподвид монкепокса clade I, которое может быть более передаваемым, чем другие подвиды.

Всемирная организация здравоохранения внимательно следит за новым подподвидом монкепокса в Демократической Республике Конго, так как он может быть более передаваемым, чем другие подвиды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сотрудничает с пострадавшими странами в Африке, в том числе с Бурунди, Кенией, Руандой и Угандой, чтобы усилить их возможности мониторинга и реагирования.

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