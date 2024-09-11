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ЭкономикаНовостиГермания

В июле увеличилось количество ночевок

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Наводнения в отелях, переполненные пляжи: gyakran солнечного туризма из Германии
Наводнения в отелях, переполненные пляжи: gyakran солнечного туризма из Германии

- В июле увеличилось количество ночевок

В Германии вновь наблюдается рост числа ночевок туристов. Федеральное статистическое управление сообщает, что за первые семь месяцев года средства размещения с более чем десятью кроватями зарегистрировали в общей сложности 280,5 миллиона ночей. По сравнению с предыдущим годом это на 1,9% больше. Значительную роль в этом росте сыграли иностранные туристы, число которых увеличилось на 6,6%, что составило 48,2 миллиона ночей.

После пандемии иностранные туристы начали возвращаться медленно, но верно. Количество ночей, проведенных немецкими туристами, увеличилось на 1,0%, составив 232,2 миллиона за первые семь месяцев. В июле было зарегистрировано 57,5 миллиона ночей, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году.

Данные из Destatis

Туристическая индустрия Германии продолжает показывать положительную динамику, в том числе благодаря соседним странам. В августе Франция одна зарегистрировала рост числа ночей на 4,3% в немецких средствах размещения.

Несмотря на сильные показатели других европейских стран, Германия остается одним из ведущих направлений. Данные Eurostat показывают, что в 2021 году Германия приняла больше всего международных туристов среди всех стран Европейского Союза.

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