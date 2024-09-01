- В игре Висбаден опередил несчастного Котбуса

Энергетик Котбус не набрал очков на выезде в 3-й лиге. В воскресной игре они потерпели поражение 1:2 (0:1) от SV Вехен Виезбадена, несмотря на солидную игру большую часть матча. Автогол Дениса Сламара (42') и гол Фатиха Каи (77') принесли победу хозяевам. Толчай Чигерчи временно сравнял счет (64'). "Вехен был на высоте, а мы нет", - сказал разочарованный тренер Котбуса Клаус-Дитер Воллиц, комментируя упущенные возможности.

Тренер Воллиц сохранил стартовый состав, который принес им домашнюю победу 2:1 над Алеманией Аахен. Энергетик начал активно, но возможности были упущены из-за удара в штангу Тимми Тиллеса и отскока Толчая Чигерчи (12') и попытки Фила Хальбауэра (34'). Также были видны слабые стороны в обороне, ошибки Хальбауэра (27') и Чигерчи (37') были опасны. Вратарь Элиас Бетке был бессилен, когда Сламар забил автогол (42').

Вторая половина началась неудачно: запасной Максимилиан Проничев был зафиксирован в офсайде, когда он думал, что забил гол-выравниватель (46'). Яник Мокер (50') и Филип Кусич (63') оба не воспользовались хорошими шансами. Большой ажиотаж вызвал гол Чигерчи (64') со штрафного углового.

После того, как хозяева забили победный гол, возник спор, так как Сламар не был даже близко к Кае. После жаркой перепалки прямо перед скамейкой Котбуса были показаны желтые карточки главному тренеру Воллицу и запасному вратарю Александру Себальду за яростное оспаривание фола на Лукасе Коппадо.

Несмотря на сильный старт в Котбусе, Энергетик не воспользовался своими возможностями, упустив шансы Тимми Тилле, Толчая Чигерчи и Фила Хальбауэра. В свою очередь, Котбус столкнулся с автоголом местного Дениса Сламара и голом Фатиха Каи, что привело к еще одному поражению Энергетика Котбус, на этот раз от SV Вехен Виезбадена. Несмотря на поражение, болельщики Котбуса и тренер Воллиц с нетерпением ждут следующего домашнего матча своей команды в Котбусе.

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