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ПолитикаНовостиПроизводство

В еврозоне наблюдается спад промышленной деятельности.

 and  Wendy Allen
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Промышленность еврозоны снижает уровень производства
Промышленность еврозоны снижает уровень производства

В еврозоне наблюдается спад промышленной деятельности.

Выпуск промышленной продукции в зоне евро снизился в июле. Зафиксировано снижение на 0.3% по сравнению с июнем, согласно данным Eurostat. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали более существенное падение на 0.5%. В июне не было роста производства, с небольшим снижением на 0.1%, первоначально сообщалось. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 2.2%.

Производство капитальных товаров, таких как машины и автомобили, снизилось на 1.6% по сравнению с июнем. Производители изделий длительного пользования сократили выпуск на более существенную величину - 2.8%. Промежуточные товары показали небольшое снижение на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, производители энергии показали увеличение производства на 0.3%.

Экономисты Европейского центрального банка теперь прогнозируют рост ВВП зоны евро всего на 0.8% в 2022 году. Ранее они прогнозировали рост на 0.9%. Пересмотренный прогноз объясняется более слабым внутренним спросом. "Финансовые ситуации остаются жесткими, а экономика продолжает быть сдержанной, что видно в подавленном частном потреблении и вялом инвестиционном секторе", - отметили они.

Снижение производства, наблюдаемое в июле, может отрицательно сказаться на общем экономическом росте зоны евро. Снижение производства различных товаров, в том числе капитальных и изделий длительного пользования, может замедлить производственный сектор зоны евро.

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