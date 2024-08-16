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В европейских странах ожидается увеличение числа случаев заболевания Mpox

 and  Viktoriya Miller
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В европейских странах ожидается увеличение числа случаев заболевания Mpox

Из-за недавних вспышек мокс в Африке Всемирная организация здравоохранения объявила самый высокий уровень тревоги. После первого случая в Европе ее европейский аналог, ЕЦДПП, также принимает меры. Однако ЕЦДПП не хочет вызывать панику.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦДПП) ожидает, что в Европу прибудут больше людей, инфицированных новым вариантом мокс. Агентство, базирующееся в Швеции, сделало это заявление после подтверждения первого случая нового варианта за пределами Африки в одной из северных европейских стран. Зараженный человек ранее находился в Африке.

Однако вероятность устойчивой передачи в Европе очень низкая, если импортированные случаи будут быстро диагностированы и будут приняты меры контроля, заявил ЕЦДПП. Новый вариант считается более заразным, чем предыдущие, и может вызывать более тяжелое течение заболевания. Однако мокс, ранее известный как осповакцина, обычно не передается легко и требует прямого контакта.

ЕЦДПП рекомендует европейским странам выдавать советы по путешествиям для людей, отправляющихся или возвращающихся из пораженных районов. Риск заражения для людей, которые имеют тесный контакт с лицами, которые могут импортировать мокс из Африки, умеренный. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень тревоги из-за нескольких вспышек мокс в Африке и нового потенциально более опасного варианта.

До нескольких лет назад инфекции были в основном ограничены случаями, когда люди ели мясо инфицированных животных. Симптомы включают лихорадку, боль во всем теле и кожные поражения, подобные оспе. Смертность оценивается в один-десять процентов случаев в зависимости от системы здравоохранения пораженной страны и конкретного штамма вируса.

Существует две большие "семьи" вируса мокс, известные как кlade. Более опасная группа вирусов 1 в настоящее время преобладает в основном в центральной Африке, в бассейне Конго. Группа вирусов 2 циркулирует в основном в Западной Африке.

ЕЦДПП внимательно следит за распространением инфекционных заболеваний, таких как мокс, в частности нового варианта, в Европе из-за его повышенной заразности и потенциала для тяжелых инфекций. Несмотря на риск, агентство подчеркивает необходимость сохранять спокойствие, так как устойчивая передача в Европе маловероятна при своевременной диагностике и мерах контроля.

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