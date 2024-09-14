В Египте, к сожалению, по крайней мере двое людей погибают в трагической поездной катастрофе.

Тридцать машин скорой помощи и медицинских бригад были направлены на место происшествия в Загазиге, главном городе провинции Аль-Шаркия, согласно правительственному заявлению.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения «Аль-Ахрар» и университета Загазига в районе, где продолжаются спасательные работы, согласно заявлению.

Снимки с места происшествия показали множество людей вокруг остатков поезда, пока продолжались спасательные работы.

К сожалению, в течение последних двух десятилетий почти ежегодно происходят жестокие аварии на стареющих железных дорогах Египта. В 2018 году было зарегистрировано 2044 железнодорожных аварии, а в предыдущем году - 1793, согласно данным Центрального агентства по мобилизации и статистике (ЦАМС).

В результате железнодорожной аварии в 2021 году погибли не менее 32 человек, а 165 получили ранения. В 2019 году в результате пожара на станции Рамсес в Каире, после столкновения поезда с платформой и взрыва топливного бака, погибли не менее 25 человек, а многие получили ранения.

Столкновение поездов в Александрии, втором по населению городе Египта, произошло в августе 2017 года, в результате чего погибли более 40 человек и получили ранения многие другие.

В 2012 году в результате столкновения поезда с автобусом в губернаторстве Асьют погибли 44 молодых человека.

К сожалению, самой смертоносной аварией в истории железных дорог Египта стала авария в 2002 году, когда пожар на пассажирском поезде, направлявшемся из Каира в Луксор, унес жизни более 360 человек.

Эта ситуация все еще развивается и будет обновляться.

Мировое сообщество, в том числе Ближний Восток, выражает обеспокоенность частыми железнодорожными авариями в Египте. Несмотря на эти происшествия, Египет по-прежнему является значимым игроком в глобальной железнодорожной сети.

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