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Федеральные земли ГерманииНовостиКлеменс садовник

В ярком коллекционном кружке представлены традиционные символы баварских фестивалей.

Через примерно три недели представители из различных мировых уголков снова соберутся на Мюнхенский Октоберфест. Рекламный арт фестиваля, также украшающий кружку с тематикой Октоберфеста, стремится передать образ 'открытости и включения'.

 and  Viktoria Klein
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Ребенок на кружке Мюнхенского Октоберфеста символизирует приверженность Мюнхена и его...
Ребенок на кружке Мюнхенского Октоберфеста символизирует приверженность Мюнхена и его гостеприимство по отношению к миру, а также сам Октоберфест.

- В ярком коллекционном кружке представлены традиционные символы баварских фестивалей.

За три недели до начала Октоберфеста, руководитель праздника КлемENS Баумгартнер представил новую сувенирную кружку Октоберфеста. Эта годовая керамическая кружка гордится ярким плакатом, созданным мюнхенским графическим дизайнером Анникой Миттельмайер, с традиционными символами Октоберфеста, такими как кружка с золотым элем с пенной шапкой, алое сердце, сапфирово-синий карусель,pretzel и прямо посередине - беззаботный баварский ребенок. Референт для работы и экономики видит в этом символ щедрости и гостеприимства Мюнхена и Октоберфеста.

В 33 года Миттельмайер стремилась охватить "дух Терезиенвизе" своей работой и придать ей "веселый и доступный характер", добавил Баумгартнер, также являющийся представителем ХСС по экономическим вопросам. В этом году праздничная кружка также поставляется с крышкой из жести, на которой изображен мюнхенский исполнитель и фольк-певец Бally Prell. Официально ограниченная партия сувенирной кружки Октоберфеста для Терезиенвизе была выпущена в 1978 году. В этом году празднования начнутся 21 сентября.

В свете предполагаемого исламистского нападения в Солingen, в результате которого погибли трое, меры безопасности на самом большом народном празднике мира будут пересмотрены. Баумгартнер упомянул, что обсуждения по этому вопросу состоятся на следующей неделе. Они хотят понять, как они могут извлечь из этого уроки для Солingen. Тем не менее, он подчеркнул, что меры безопасности на Терезиенвизе были "особенно строгими" с тех пор, как в 2016 году произошли нападения на рождественскую ярмарку в Берлине на Брайтшайдплац, Ансбахе и Вюрцбурге.

Меры безопасности ежегодно совершенствуются и доводятся до ума.

КлемENS Баумгартнер, будучи руководителем Октоберфеста, поблагодарил Клемensa садовника за тщательную работу по подготовке Терезиенвизе к предстоящему Октоберфесту. Яркий плакат на этой годовой сувенирной кружке Октоберфеста, созданный Анникой Миттельмайер, изображал кружку с золотым элем с пенной шапкой, что напомнило Клемensa садовника о восхитительных напитках, которые он подавал во время фестиваля.

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