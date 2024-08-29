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ПанорамаНовостиДождь

В Японии произошел сильный тайфун, в результате которого погибли и пострадали люди.

Мощный тайфун обрушился на Японию с сильными проливными дождями и сильными ветрами, в результате чего погибло много людей. Также сообщается об alarms concerning potential perils в ближайшие дни.

 and  Katherine Bradley
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- В Японии произошел сильный тайфун, в результате которого погибли и пострадали люди.

Яростный тайфун "Шаншань" привел к гибели как минимум трех человек в Японии и ранению нескольких десятков других из-за неистового дождя и сильного ветра. В префектуре Айти три человека погибли в результате оползня, а двое других получили ранения, сообщает японское новостное агентство NHK.

Примерно 74 человека получили ранения на юго-западном главном острове Кюсю. Там десятый тайфун сезона обрушился на побережье в ранние часы, в результате чего один мужчина пропал без вести после того, как его унесло мощными волнами вдоль побережья префектуры Кагосима. Власти ожидают, что тайфун пересечет весь архипелаг в ближайшие дни.

Возникли перебои в подаче электроэнергии в около 254 000 домохозяйств.

Многие домохозяйства в Нагасаки сообщили о временном отключении электроэнергии, сообщают местные СМИ. Более 400 000 человек в Нагасаки были эвакуированы в целях предосторожности. Были прерваны железнодорожные службы, и многие рейсы были отменены.

Национальное метеорологическое агентство предупредило общественность о возможности наводнений и оползней из-за обильных осадков. Премьер-министр Фумио Кисида призвал своих министров принять все необходимые меры для защиты жизней в связи с медленным движением тайфуна.

Тойота приостановила работу всех 28 производственных линий на своих 14 внутренних объектах до пятницы, ссылаясь на опасения за безопасность работников и возможную нехватку деталей в результате тайфуна. Производство на других автомобильных заводах также было затронуто.

Школы в регионе временно закрылись, сообщают СМИ. Центральная железная дорога Японии объявила, что с утра пятницы приостановит работу высокоскоростного поезда Токайдо Синкансэн между Мишимой и Нагоей в центральной Японии. Этот маршрут соединяет Токио с Осакой на западе Японии.

Тайфун движется на север медленным темпом

"Шаншань" продолжал свой северный путь. Он обрушился возле Сатсумасендаи в Кагосиме с юга, продвигаясь со скоростью 15 километров в час с порывами ветра до 180 километров в час, согласно данным агентства.

Для некоторых районов на Кюсю в течение 24 часов прогнозировалось до 600 миллиметров осадков. Медленный темп тайфуна усиливает риск, так как сильные ветра и обильные дожди могут сохраняться в некоторых районах в течение более длительного периода, предупреждают официальные лица.

Несмотря на продолжающийся дождь, многие люди в пострадавших районах хотят вернуться домой, чтобы оценить ущерб. Непрекращающиеся ливни превратили обычно сухие дороги в грязные лужи, что затрудняет передвижение служб экстренной помощи и доступ к тем, кто в них нуждается.

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