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ПолитикаНовостиСемейные ценности

В Грузии принято противоречивое законодательство, которое ограничивает свободы ЛГБТ-сообщества.

Законодательство, поощряющее "традиционные семейные principi" }

 and  Alex Stellmacher
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В Грузии принято противоречивое законодательство, которое ограничивает свободы ЛГБТ-сообщества.

Грузинский парламент утвердил спорный закон "о семейных ценностях", вызвав критику со стороны ЕС и правозащитных организаций из-за якобы нарушения прав ЛГБТК. Несмотря на бойкот оппозиционных партий, правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон единогласно. Закон "о семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также поправки к другим законам, получили 84 голоса "за" и ни одного "против".

Закон ограничивает изображение однополых отношений и инцеста в образовательных учреждениях и средствах массовой информации. Критики утверждают, что формулировки закона смешивают гомосексуальные отношения с инцестом. Закон также запрещает смену пола, усыновление ЛГБТК или трансгендерных лиц и объявляет недействительными на территории Грузии зарубежные однополые союзы.

Закон аналогичен российским законам, ограничивающим права ЛГБТК. Термин ЛГБТК охватывает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных лиц и тех, кто идентифицирует себя как квир. Автор закона, председатель парламента Чавле Папуашвили, утверждает, что закон направлен на "укрепление механизмов защиты несовершеннолетних и поддержание семейных ценностей, основанных на союзе мужчины и женщины".

В декабре Грузия была признана страной-кандидатом на вступление в ЕС. С тех пор правительство приняло несколько законов, считающихся несовместимыми с европейскими ценностями. Закон "о противодействии иностранному влиянию", принятый в июне и вызвавшего массовые протесты, воспринимается ЕС как попытка ограничить критику правительства со стороны СМИ и организаций, что привело к приостановке процесса присоединения Грузии к ЕС.

После захвата власти в 2012 году "Грузинская мечта" придерживалась либеральной, проевропейской политической линии. Однако в последние годы партия склоняется к более антизападной и консервативной позиции. Критики утверждают, что нынешнее правительство стремится приблизить бывшую советскую республику к Москве, угрожая перспективам членства в ЕС.

ЕС и правозащитные организации выразили обеспокоенность принятием Грузией закона "о семейных ценностях", считая его нарушающим права ЛГБТК. Автор закона, председатель парламента Чавле Папуашвили, оправдывает его как меру по укреплению защиты несовершеннолетних и поддержанию традиционных семейных ценностей.

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