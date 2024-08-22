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В Гессоне продолжается тенденция к снижению разрешений на строительство.

Ситуация с жильем в Гессене напряженная, требует aumento количества новых строительных проектов. Однако наблюдается тенденция к уменьшению выдачи разрешений.

 and  Hanna Hofmann
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Уменьшение строительства новых квартир замечено в Гессене.
Уменьшение строительства новых квартир замечено в Гессене.

- В Гессоне продолжается тенденция к снижению разрешений на строительство.

В Гессене за первые полгода этого года существенно снизилось количество выданных разрешений на строительство жилых домов. Статфисбюро земли сообщает о снижении на 20,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего 6365 квартир получили зеленый свет. Регион испытывает серьезную нехватку жилья, но количество разрешений находится на снижении, в том числе из-за растущих затрат на строительство. За весь 2023 год мы наблюдали снижение разрешений на строительство жилья на 24,2% по сравнению с предыдущим годом.

В первом полугодии 2024 года в Гессене было выдано разрешение на строительство 7648 жилых единиц, включая ремонт существующих зданий. Эти цифры напрямую приводятся отделами контроля за строительством в Гессене.

Согласно Статфисбюро земли.

Несмотря на нехватку жилья в Гессене, количество разрешений на преобразование лугов в жилые здания неожиданно увеличилось на 15% в первом полугодии 2024 года. Увеличение одобрения разработок лугов может облегчить некоторые давления на жилье, как сообщается Статфисбюро земли.

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