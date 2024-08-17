- В Гессоне ожидаются ливни, сильные грозы и обильные осадки

Прогноз погоды для Гессена

Готовьтесь к редким дождям и, возможно, к грозовым ливням с обильными осадками в Гессене, как предсказывает Немецкий метеорологический сервис (DWD). С середины дня до позднего вечера будьте готовы к одиночным дождям и грозовым ливням. Вероятно, выпадет 15-25 литров осадков на квадратный метр. Ночью и в воскресенье ожидаются дожди с юго-запада, возможны изолированные грозы. В некоторых районах, особенно в Северной и Центральной части Гессена, метеорологи предсказывают постоянный сильный дождь, до 40 литров на квадратный метр, с общими показателями от 40 до 60 литров в отдельных регионах. Точные места еще не определены.

В воскресенье утро будет пасмурным с редкими дождями. На северо-востоке возможен сильный дождь. Дождь должен постепенно стихать к вечеру. Максимальная температура прогнозируется в диапазоне от 21 до 24 градусов Цельсия, с наибольшими показателями в районе Рейн-Майна. Начало следующей недели обещает быть в основном облачным и сухим. Температура достигнет 22-25 градусов Цельсия, в горах около 20 градусов. Во вторник снова потеплеет: с солнцем и облаками метеорологи прогнозируют температуру до 26-29 градусов Цельсия.

Немецкий метеорологический сервис (DWD) предупреждает о грозовых ливнях и обильных осадках в Гессене, что может привести к сильным дождям, до 40 литров на квадратный метр в некоторых районах, таких как Северная и Центральная части Гессена. В воскресенье DWD продолжит мониторинг погоды, предсказывая сильный дождь на северо-востоке, который может сохраняться в отдельных регионах с общими показателями от 40 до 60 литров.

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