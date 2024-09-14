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В Германии вновь наблюдается дефицит лекарственных средств

Приблизительно 500 основных лекарств в настоящее время недоступны.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
В данный момент наблюдается значительная нехватка доксициклина.
В данный момент наблюдается значительная нехватка доксициклина.

В Германии вновь наблюдается дефицит лекарственных средств

В прошлом году немецкие законодатели ввели различные инициативы для борьбы с хроническими дефицитами лекарств, но их эффект оказался минимальным. По словам представителей фармацевтической организации, многие антибиотики по-прежнему отсутствуют в аптеках.

Вновь в Германии возникают проблемы с поставками лекарств. "Конец этих проблем не виден. Мы особенно обеспокоены тем, что многие антибиотики по-прежнему недоступны, и мы даже не вошли в сезон простуд с их массой респираторных инфекций", - заявил Томас Прейс, глава ассоциации фармацевтов Северного Рейна, газете "Рейнская почта". В настоящее время более 500 лекарств находятся в дефиците.

Прейс упоминает Дoxycycline и Azithromycin в качестве характерных примеров. "Мы сейчас испытываем серьезные трудности с их поставками. Ситуация с Doxycycline должна улучшиться с поставками из Камеруна, но пациенты получат лекарство в английской, французской или португальской упаковке. Так как нет инструкций на немецком языке, фармацевтам придется потратить много времени на объяснение правильного применения", - объясняет фармацевт.

Основная проблема: "Аптекам приходится находить альтернативы для примерно половины всех рецептов, чтобы обеспечить поставки для пациентов. Это затрагивает примерно 1,5 миллиона пациентов по всей стране каждый день", - продолжает Прейс.

Новый закон: "Мало эффекта"

Хронические дефициты, в частности детских лекарств, побудили немецких законодателей принять ряд мер в прошлом году. Это включало увеличение запасов, более строгие требования к хранению для больниц и связанных с ними аптек, а также стимулы для фармацевтических компаний для производства резервных антибиотиков.

Однако, по словам фармацевта Прейса, эти меры оказались малоэффективными: "Закон об антидотных дефицитах (ALBVVG) действует уже более года, но он почти не оказал никакого эффекта", - сожалеет Прейс. "Политики и производители лекарств finally должны создать стабильную среду".

Закон об антидотных дефицитах (ALBVVG) был введен для борьбы с хроническими дефицитами лекарств, но, по словам фармацевта Прейса, он мало повлиял на доступность лекарственных средств. Несмотря на усилия по увеличению запасов и стимулированию производства резервных антибиотиков, многие лекарственные средства, в том числе несколько антибиотиков, по-прежнему отсутствуют в аптеках.

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