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В Германии самый жаркий день в году

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
В Германии очень жарко - не просто чуть-чуть.
В Германии очень жарко - не просто чуть-чуть.

В Германии самый жаркий день в году

В понедельник установлен новый температурный рекорд, но уже во вторник он стал историей. В Бад-Нойенар-Ахвайлере в Рейнланде-Пфальце зафиксировано 36,5 градусов. Значения выше 30 градусов отмечены также в Баден-Вюртемберге, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.

По данным предварительных данных немецкого метеорологического службы (DWD), во вторник был установлен новый температурный рекорд года - 36,5 градусов, зафиксированных в 14:50 в Бад-Нойенар-Ахвайлере, Рейнланд-Пфальц, что превышает предыдущий рекорд в 35,7 градусов, установленный там в понедельник.

Также было очень жарко в Баден-Вюртемберге. В Вагха́йзель-Киррлах зафиксировано 36,3 градусов. В Андернахе, Рейнланд-Пфальц, DWD зарегистрировал 36,2 градуса. То же значение было зарегистрировано в Эннигерлохе-Остенфельде, Северный Рейн-Вестфалия, по словам представителя. В Баварии также был превышен рубеж 36 градусов, зафиксировано 36,1 градуса в Китцингене.

По прогнозам, с ночи среды на четверг на западе и северо-западе ожидаются дожди и сильные грозы, которые распространятся на восток в течение дня. Увеличивается риск сильной погоды, в том числе сильного дождя, града и изолированных сильных порывов ветра. Только на востоке и северо-востоке будет преимущественно сухо. Температура составит от 29 до 34 градусов, немного ниже на западе и северо-западе.

В четверг грозы стихнут, но возможны отдельные грозы с юга до Люсати. На западе будет приятная смесь солнца и облаков. В пятницу на севере и западе будет переменная погода с дождями и температурами от 21 до 26 градусов. На юге и востоке возможны отдельные грозы, но риск сильной погоды уменьшится. Температура достигнет летних значений от 26 до 31 градуса.

Текущая жара продолжает устанавливать рекорды, с температурами выше 30 градусов в нескольких регионах, таких как Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, что отражает общую теплую погоду. Несмотря на прогноз дождей и сильных гроз, температура останется высокой, от 29 до 34 градусов.

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