В Германии правила защиты данных часто препятствуют развитию бизнеса.

Строгие нормы защиты данных в Германии часто создают проблемы для предприятий, согласно исследованию. Примерно две трети новых инициатив либо застряли, либо так и не были реализованы из-за этих препятствий, согласно отчету, опубликованному Bitkom во вторник.

"Уважение к личной конфиденциальности данных глубоко укоренено в нашей этике и демократической системе", - заявила Сюзанна Дехмель, член исполнительного совета Bitkom. "Однако нам нужно приспособить наше применение и понимание, чтобы сохранить защиту данных функциональной и осуществимой".

По данным опроса, более 90% из 605 компаний с 20 и более сотрудниками считают существующие нормы защиты данных чрезмерно строгими. Для 63% усилия, необходимые для соблюдения этих норм, возросли за последний год. Почти половина компаний ожидает, что эта тенденция сохранится. В прошлом году этот показатель составлял всего 33%.

Между строгими нормами защиты данных и возрастающими усилиями многие немецкие предприятия сталкиваются с трудностями при реализации своих инициатив. В результате многие из этих инициатив застряли или так и не были реализованы, отражая проблемы, вызванные строгими законами о защите данных в Германии.

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