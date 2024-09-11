В Германии люди со средним уровнем образования часто находятся в трудовых условиях.

В Германии, как правило, уровень занятости выше, чем в типичной стране ОЭСР, особенно среди людей со средним образованием.

В прошлом году около 83 процентов немцев в возрасте от 25 до 64 лет со средним образованием были трудоустроены, согласно Федеральному статистическому управлению в Висбадене, по сравнению со средним показателем ОЭСР 77 процентов.

Люди с высшим образованием, как правило, имеют более высокий уровень занятости. В Германии этот показатель составляет 89 процентов, что немного выше среднего показателя ОЭСР 87 процентов. Федеральное статистическое управление объяснило: "Это указывает на то, что разница в уровнях занятости среди людей со средним и высоким образованием в Германии составляет всего около пяти процентных пунктов. В средней стране ОЭСР эта разница составляет около десяти процентных пунктов, что в два раза больше". Эксперты связывают это с важной ролью системы duales System в Германии.

С другой стороны, немцы с низким уровнем образования намного реже трудоустроены. В прошлом году только 66 процентов таких людей были трудоустроены, согласно Федеральному статистическому управлению, что выше среднего показателя ОЭСР 60 процентов.

В соответствии с определением, люди с академической степенью или степенью мастера, техника или профессиональной школы считаются высококвалифицированными. Средний уровень образования включает в себя профессиональную квалификацию и Abitur или Fachhochschulreife. Люди с Haupt- или Realschulabschluss, политехнической средней школой без профессионального обучения или без степени вообще считаются имеющими низкий уровень образования.

Уровень занятости немцев со средним образованием превысил средний показатель ОЭСР на 6 процентных пунктов в прошлом году в отношении "Процента" трудоустроенных людей. В то же время, разница между уровнями занятости среди людей со средним и высоким образованием в средней стране ОЭСР составляет около десяти процентных пунктов.

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