В Германии люди испытывают беспрецедентный уровень стресса.

Молодые люди в Германии сообщают о более высоких уровнях стресса, чем несколько лет назад, согласно данным Фонда будущих проблем в Гамбурге. В основном это молодое поколение испытывает это усиленное напряжение, причем 63% лиц в возрасте до 30 лет признают, что они более напряжены сейчас. С другой стороны, только 31% тех, кто старше 65 лет, разделяют это мнение, в то время как те, кто находится в возрастной группе от 30 до 64 лет, занимают среднюю позицию с 54%.

Основными причинами стресса являются цифровизация, социальные сети, сложности в управлении работой и личной жизнью, а также финансовая нестабильность. Опрос показал, что около 52% немцев испытывают больше стресса.

Цифровой сдвиг и трансформация рабочей среды вызывают дополнительный социальный стресс у молодых людей из-за постоянного сравнения в социальных сетях.

Сложности с балансом работы и личной жизни

Для тех, кто находится в возрастной группе от 30 до 64 лет, поддержание баланса между работой и семейной жизнью может быть дополнительным фактором стресса. Требования tanto от работы, как и от семьи возросли в последнее время, в то время как поддержка со стороны членов семьи уменьшилась. Финансовая нестабильность, вызванная нестабильным рынком работы и растущими затратами на жизнь, усугубляет их стресс.

С другой стороны, те, кто старше 65 лет, как правило, более расслаблены, так как они либо уже вышли на пенсию, либо имеют стабильный доход. Они все еще сталкиваются с глобальными проблемами, такими как изменение климата, пандемии, конфликты и войны, которые способствуют их беспокойству и стрессу. Опрос был проведен среди 2000 взрослых участников, проведенный компанией по маркетинговым исследованиям.

Опрос Фонда будущих проблем показал, что значительное большинство молодых людей, в частности тех, кто моложе 30 лет, испытывают больше стресса из-за цифровизации, социальных сетей и финансовой нестабильности. Чтобы справиться с этим, многие ищут способы лучше управлять балансом работы и личной жизни, как это было подчеркнуто в опросе.

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