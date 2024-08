В Германии люди афганского происхождения исповедуют экстремальные формы ислама.

Да, оказывается, некоторые афганцы обосновались в различных немецких городах и районах и не стесняются демонстрировать свои радикальные убеждения в TikTok. Они расхаживают в военной афганской форме, камуфляже или традиционной афганской-паштоской одежде, выглядят крутыми и готовыми к драке, размахивая ножами и мачете. У них есть целая банда приятелей, и их видео часто сопровождаются талибскими лозунгами и текстами песен джихада. Журналисты RTL следят за этими видео, и после того нападения ИГ в Солingenге, они опубликовали результаты своего расследования.

Существует множество таких видео и сотни аккаунтов в социальных сетях, таких как TikTok и Telegram. Они снимают это в парках, городских центрах или убежищах для беженцев, и кажется, что немецкая безопасность не в курсе деятельности этих ребят в цифровом мире. Их цифровые угрозы смерти все еще доступны в TikTok недели после начала расследования, и говорят о взрыве "врагов ислама" с взрывчаткой, прикрепленной к телу.

Идеалы, подобные талибам

Откуда берутся эти молодые люди? Легко: журналисты RTL нашли этих афганских пользователей TikTok в Мюнхене. Когда они поговорили с некоторыми из них, они сказали, что приехали в Германию по экономическим причинам. У них "нет проблем" с талибами, которых они считают "лучшим правительством", и страна никогда не была безопаснее. Их цель - принести ислам в Германию и Европу, и если где-то вступит в силу шариатское право, "все будет в порядке".

Эксперт по экстремизму Ахмад Мансур говорит, что эти ребята не исключение: за последние четыре-пять лет произошло массовое увеличение мигрантов "с системой ценностей, несовместимой с основными ценностями этого общества". Почти все они - мужчины, у которых есть понимание ислама, более соответствующее талибам, чем современный, либеральный, открытый и совместимый с Германией ислам.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман винит федерального министра внутренних дел Нанси Фэзер от СДПГ. Он говорит, что Фэзер недооценила проблему, "иначе она не убрала бы экспертный комитет по политическому исламу".

Потеря контроля

По данным BAMF, большинство беженцев в этом году приезжают из Сирии, Афганистана и Турции. Около 80% мигрантов приезжают из мусульманских стран. Значительная часть из них имеет образование из неблагополучных семей и не имеет никаких навыков обучения или профессии. Эксперт по экстремизму Мансур считает этих ребят TikTok неинтегрируемыми и серьезной угрозой для общества: "Мы видим lifestyle исламизм. Мужчины, которые выражают свою мужскую силу очень токсичным, патриархальным образом". Хотя видео были сняты в Баварии, Мансур считает, что "то же самое могло бы произойти с другой обстановкой в Афганистане. Эти ребята еще не совсем осели в Германии".

Союз федеральной полиции тоже недоволен. Они говорят, что "потеряли контроль" на границах Германии,according to Heiko Teggatz, their union's chairman. They gotta regain control of the borders pronto because they can't afford to lose it any longer.

Линнеман подчеркивает, что "теперь время для последнего человека в федеральном правительстве понять, что это не сойдет с рук". Given the growing danger from radical Islamists, urgent action and a policy shift are needed, says Linnemann. If Solingen wasn't the wake-up call that everyone needed, Linnemann wonders how much longer they can wait.

Федеральная полиция должна вмешаться в мониторинг деятельности этих радикальных личностей в социальных сетях, так как их цифровые угрозы смерти все еще видны в TikTok недели после начала расследования. Афганские пользователи TikTok, interviewed by RTL journos, открыто поддерживают талибов, заявляя, что считают талибов лучшим правительством и что Германия и Европа должны принять ислам и шариатское право.

