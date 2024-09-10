- В Германии это содержание транслируется по телевидению.

На ночь с 10 на 11 сентября по немецкому времени состоится знаковая первая теледебат между кандидатами в президенты США, Дональдом Трампом (78) и Камалой Харрис (59), в Филадельфии, Пенсильвания, США. В течение 90 минут эти двое, претендующие на пост президента США, получат возможность выделить основные вопросы избирателей.

Как посмотреть дебаты Трамп против Харрис в Германии?

Основным вещателем дебатов является ABC в США. Однако в Германии люди смогут увидеть лицом к лицу Трампа и Харрис в прямом эфире по телевидению позже. Множество телевизионных каналов будут транслировать из Национального центра Конституции в Филадельфии.

Например, ARD будет транслировать дебаты в прямом эфире начиная с 2:50 ночи. Гудрун Энгель (45), глава студии ARD в Вашингтоне, будет анализировать дебаты вместе с Питером Рауфом, членом Института Гувера. Трансляция завершится в 4:50 ночи по немецкому времени. Кроме того, дебаты также можно будет посмотреть на общественном канале Phoenix.

RTL и N-tv будут транслировать дебаты Трамп против Харрис в прямом эфире с 2:45 ночи. Ведущий Этьенн Белл будет сопровождать зрителей вместе с политическим scientist Эндрю Деннисоном (62). Оба канала обеспечат дебаты синхронным переводом на немецкий язык.

Онлайн-трансляции дебатов Трамп против Харрис

Кроме того, новостной канал Welt будет транслировать дебаты примерно с 2:45 ночи с 10 на 11 сентября в прямом эфире.

Зрители, которые предпочитают онлайн-просмотр, также могут выбрать из различных вариантов онлайн-трансляции - таких как ZDFheute.de, Joyn или YouTube-канал хоста дебатов, ABC News.

В Германии вы можете посмотреть онлайн-трансляцию дебатов Трамп против Харрис на YouTube-канале хоста дебатов, ABC News. Кроме того, другие немецкие зрители могут найти дебаты на Welt, начиная примерно с 2:45 ночи с 10 на 11 сентября. [Другие варианты онлайн-трансляции также доступны.]

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