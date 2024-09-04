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Федеральные земли ГерманииНовостиГейдельберг

В Гейдельберге нападают на посетителя из-за того, что он носит рубашку с израильской тематикой

В историческом центре Гейдельберга trzechникахтаieron нападать на туриста. По мнению властей, футболка жертвы, призывающая к освобождению Israeli пленников, могла стать причиной инцидента.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
В historischem центре Хайдельберга леди столкнулась с физическим нападением из-за своего гардероба.
В historischem центре Хайдельберга леди столкнулась с физическим нападением из-за своего гардероба.

- В Гейдельберге нападают на посетителя из-за того, что он носит рубашку с израильской тематикой

В Гейдельберге, как сообщают власти, пара столкнулась с беспорядками. В понедельник в старой части города неизвестный молодой человек напал на пару из-за того, что на футболке женщины был нарисован шестиконечная звезда и надпись "Верните их сейчас". Он грубо схватил футболку, требуя, чтобы она ее сняла. Жертва получила легкие травмы верхней части тела. Когда мужчина вмешался, чтобы помочь ей, он получил удар в лицо. Преступник затем убежал, оставив свою партнершу без обвинений.

На футболке женщины была надпись, призывающая вернуть израильских заложников, которые были захвачены боевиками ХАМАС в секторе Газа с 7 октября.

Пара посещала старую часть Гейдельберга в определенный день, чтобы насладиться его богатым прошлым. К сожалению, их мирное пребывание было нарушено неприятным инцидентом в центре Гейдельберга.

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