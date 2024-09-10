- В гуманитарной сфере сообщается о нескольких жертвах - Израиль: удар по центральному штабу ХАМАСа

В результате израильского авиационного удара по обозначенной гуманитарной зоне в Газе погибли около 40 человек и получили ранения около 60, сообщают палестинские источники. Израильские военные заявили, что операция была направлена против важных террористов ХАМАС в тайном командном центре, отрицая высокое число жертв.

Видеозаписи с места происшествия показали большие воронки на земле и людей, отчаянно копающихся в песке руками в поисках пострадавших. По данным гражданской обороны Газы, подконтрольной ХАМАС, были поражены палатки, в которых размещались внутренне перемещенные лица. Израиль неоднократно советовал жителям сектора Газа искать убежище в гуманитарной зоне Аль-Муваси.

Израильские военные заявили, что приняли многочисленные меры перед нападением для минимизации риска жертв среди гражданского населения.

Израиль: командный центр ХАМАС был целью

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что операция была направлена против видных фигур, таких как глава авиационного подразделения ХАМАС в Газе и глава специального отдела ХАМАС. Эти individuals напрямую связаны с массовым убийством 7 октября и недавно планировали террористические действия против Израиля.

Однако ХАМАС опроверг утверждение Израиля, заявив, что в гуманитарной зоне не было боевиков ХАМАС, назвав утверждение "явной ложью".

В параллельном инциденте в июле израильская армия обстреляла огороженную структуру в гуманитарной зоне между Хан-Юнисом и Аль-Муваси, которую Израиль утверждал, что использовали террористы ХАМАС. По данным ХАМАС, в результате атаки погибли Мохаммед Дейф, военный руководитель ХАМАС, и Рафа Салама, командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе. По данным здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в результате массированного авиационного удара погибли 90 человек.

Дейф считается одним из организаторов теракта ХАМАС 7 октября 2021 года, в результате которого погибли более 1200 человек в Израиле и более 250 были захвачены в Газу. Это массовое убийство стало поводом для начала конфликта. С начала конфликта число погибших в Газе превысило 41 000 человек, согласно данным местных властей, без различия между боевиками и гражданскими, что затрудняет проверку данных.

Родственники заложников: невыносимые условия для пленников

По оценкам Израиля, около 101 человека все еще удерживается ХАМАС, и число выживших неясно. Пленники, по словам их семей, находятся в нечеловеческих условиях. Форум семей заложников заявил, что первоначальное расследование судьбы шести недавно убитых заложников показало, что погибшие заложники ранее содержались в узких подземных туннелях с недостаточным воздухом. Они страдали от крайнего недоедания и потери веса и демонстрировали "явные признаки длительного физического пренебрежения".

Шесть трупов были обнаружены в туннеле в районе Рафа в южном Газе около недели назад и затем переданы в Израиль. Заложников, по данным, целенаправленно убили их captors вскоре перед обнаружением. Форум призвал к немедленному соглашению с ХАМАС об их освобождении.

Переговоры по обеспечению ее освобождения, в которых участвуют США, Египет и Катар, зашли в тупик в течение нескольких месяцев. Предложенный многоступенчатый план также предусматривает прекращение конфликта, вывод израильских военных сил из сектора Газа и освобождение тысяч палестинских заключенных из израильских тюрем.

Критики обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в саботаже такого соглашения из-за чрезмерных требований. Однако Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности США, заявил, что ХАМАС остается основным препятствием в переговорах. Официальный представитель ХАМАС Исмат аль-Ришка опроверг утверждения Кирби о том, что ХАМАС предъявлял новые требования во время переговоров.

Предупреждения США о крупной войне между Израилем и Хезболлой

Одновременно израильские СМИ сообщили предупреждения от анонимного чиновника американского правительства о возможных последствиях более крупной войны между Израилем и ливанской шиитской милицией Хезболла. Стоимость будет высока, предупредил он, с тысячами, скорее всего, десятками тысяч погибших и значительными разрушениями. Кроме того, такая война в конечном итоге закончится соглашением, подобным нынешним переговорам.

С начала конфликта в Газе почти ежедневно происходили военные столкновения между израильской армией и Хезболлой. В Израиле и Ливане погибли люди, и десятки тысяч эвакуировались из приграничной зоны из-за боевых действий.

В ответ на заявления израильской армии о целях удара по террористам ХАМАС палестинские источники оспорили высокое число жертв, заявив, что среди погибших и раненых были гражданские лица. Операция, проведенная в обозначенной гуманитарной зоне, привела к многочисленным гражданским жертвам и ранениям, в том числе среди тех, кто искал выживших после атаки.

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