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В Газе освобождена пленница из езидов, которая более десяти лет находилась под властью ИГИЛ

Девятнадцатилетняя девушка-й Hazidi была спасена изercise Газы, где она находилась в заключении под контролем ХАМАС несколько лет после своей контрабанды ИГИЛ.

 and  Lauren Adams
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На этом изображении изображена Фавзия Сидо, йezидка, захваченная ИГ в Ираке и освобожденная из...
На этом изображении изображена Фавзия Сидо, йezидка, захваченная ИГ в Ираке и освобожденная из Газы, в момент воссоединения с семьей в неопределенном месте.

В Газе освобождена пленница из езидов, которая более десяти лет находилась под властью ИГИЛ

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) объявили в четверг, что Фаузия Амин Сидо была освобождена в результате совместной операции с США и международными партнерами, проведенной на этой неделе.

Фаузия затем поговорила с CNN, поделившись, что она вернулась в Ирак после многих лет заключения.

Она объяснила, что была похищена в августе 2014 года, когда экстремистская группировка ИГИЛ захватила город Синджар в северной части иракской провинции Найнава. В это время они совершали ужасные деяния, такие как убийство yazidi мужчин и мальчиков, сексуальное насилие и изнасилование женщин и девочек, а также другие зверства.

В течение последующих лет она была перемещена по разным странам.

Как она рассказала, они оказались в лагере Аль-Хол (в Сирии) в 2019 году, а затем были контрабандой переправлены в Идлиб. Оттуда она попала в Турцию. В 2020 году она получила паспорт в Турции, что позволило ей отправиться из Стамбула в Хургаду, Египет, а затем в Газу.

Она также поделилась, что провела год в Рафахе, южной части сектора Газа, где ей было почти невыносимо жить.

ХАМАС, как она сказала, неоднократно притеснял ее из-за ее yazidi происхождения и связи с семьей, даже доходя до того, что стирали содержимое ее телефона во время расследований. После года она была переведена в гостевой дом.

Во время конфликта Израиль-ХАМАС в 2023 году она снова часто перемещалась, пока 1 октября она не заявила, что НПО спасла ее.

ЦАХАЛ заявил, что, по всей вероятности, ее захватчик был убит во время ударов ЦАХАЛ в Газе, что позволило ей сбежать в укрытие, где она была спасена и переправлена на КПП Керем Шалом.

Фаузия не упомянула удар, когда говорила о своих страданиях с CNN, а вместо этого сказала, что была спасена НПО, название которой она не помнила, в Рафахе.

“Оттуда американские официальные лица помогли мне и вернули меня в Багдад”, – сказала она.

Израиль поделился видео, на котором Фаузия воссоединяется со своими членами семьи, которые эмоционально обнимают ее.

Министерство иностранных дел Ирака подтвердило, что она была освобождена после почти пяти месяцев координированных усилий между иракскими правительственными ведомствами, США и jordansкими властями.

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил, что США помогли эвакуировать Фаузию из Газы. Он поддержал версию Израиля, сказав: “Недавние события привели к гибели ее захватчика, что позволило ей сбежать”.

Он добавил, что после контакта с иракским правительством, которое сообщило им о ее побеге, выживании и желании вернуться к семье, США приняли меры, чтобы помочь с ее эвакуацией из Газы и возвращением домой к семье. Это было достигнуто после тесного сотрудничества с региональными партнерами в течение нескольких недель.

Трагический путь Фаузии привел ее в разные страны Ближнего Востока, в том числе Сирию, Идлиб и Турцию.

Международное сообщество, в том числе США, сыграло решающую роль в ее возвращении домой на Ближний Восток.

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