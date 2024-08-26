- В Гамбурге растет спрос на социальную помощь среди нуждающихся.

В Гамбурге наблюдается небольшой рост числа людей, нуждающихся в уходе и получающих государственную помощь. По данным Статистики Север, в прошлом году на 11,750 человек больше людей, чем в предыдущем году, получили финансовую помощь от государства, что составляет 2%-ный рост. Почти две трети (55%) из них были жители домов престарелых. Социальная помощь предоставляется людям, которые не могут позволить себе оплатить заботу самостоятельно или получить помощь от других ресурсов, таких как медицинское страхование.

83% получателей помощи были в возрасте 65 лет и старше. Почти 4 из 10 получали помощь в течение не менее пяти лет. Женщины составляли 62% получателей.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу 2%-ного роста числа людей, нуждающихся в помощи в Гамбурге, что, как сообщается в Статистике Север, привело к тому, что 11,750 человек зависят от государственной помощи, большинство из которых - жители домов престарелых в Европейском союзе.

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