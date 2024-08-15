- В Гамбурге на Шоковерсум приезжают сотни тысяч человек - рекорд

Рядом с районом свободной торговли Гамбурга с 2011 года всё крутится вокруг шоколада в историческом здании: Шоковериум. В прошлом году его посетило около 215 000 человек, что является рекордом. Даже сейчас, во время летних каникул, дом очень посещаем.

"В пик сезона мы полностью распроданы заранее минимум на 24 часа. Мы медленно приближаемся к своим пределам вместимости", - сказала пресс-секретарь музея Ульрике Альбрехт. Частично команда компенсирует это расширенными часами работы. Будет ли побит рекорд 2023 года, она пока не может сказать. Но: "В настоящее время мы явно движемся в том же направлении, что и в прошлом году, так что это вполне возможно. Конечно, мы узнаем наверняка только в январе".

Практика здесь в буквальном смысле

Частный музей можно посетить только с гидом, и в экскурсии могут участвовать одновременно 32 человека. И практика здесь в буквальном смысле, так как каждый может украсить свою шоколадную плитку в шоколадной мастерской, используя молочный, темный или белый шоколад. Но дело не только в дегустации, но и в обучении - от культивирования до сбора урожая, экспорта, устойчивости и переработки какао-бобов в изысканный шоколад.

По данным города Гамбурга, вдоль Эльбы насчитывается около 60 музеев, которые ежегодно привлекают более 1,4 миллиона посетителей. Примерно 40 из них частные, как знают культурные власти.

Посетителям, интересующимся разными достопримечательностями, также может понравиться изучение других музеев Гамбурга. Примерно 60 музеев расположены вдоль Эльбы, ежегодно привлекая более 1,4 миллиона посетителей.

Для тех, у кого сладкая tooth, они могут быть заинтересованы узнать, что помимо Шоковериума эти музеи также включают в себя разнообразные исторические и художественные учреждения, легко доступные для публики.

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