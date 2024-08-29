- В Франкфурте после 10 вечера расширяются услуги по поздней ночи.

Франкфурт создает "Ночной совет" для укрепления своей ночной жизни. Состоящий из 13 человек из городской администрации и различных секторов ночной экономики, как объявил город, этот совет стремится сохранять культурные мероприятия и услуги в позднее время и повышать качество жизни города после 10 вечера. "Как современный мегаполис, мы стремимся предлагать культурные мероприятия и услуги поздно ночью и создавать оживленную городскую жизнь после 10 вечера", - заявила директор по экономическому развитию Стефани Вюст (ФДП).

Одной из целей является обновление и укрепление клубной сцены и продвижение концепции "города, работающего 24 часа в сутки", что обеспечивает культурные мероприятия круглосуточно. В последнее время ночная экономика сократилась, многие клубы закрылись, и наблюдается нехватка пространств для мероприятий.

Специализация в различных областях

Вместо назначения единого "Ночного мэра" Франкфурт выбрал Ночной совет из 13 человек, каждый из которых отвечает за определенную сферу, такую как рестораны, клубы, проживание, музыка и концерты, спорт и молодежь. "Наш город должен быть более оживленным и привлекательным в вечерние часы", - сказал Марк Кауц, заместитель управляющего директора ассоциации отелей и ресторанов Dehoga, обрисовывая свои планы для Ночного совета.

Известный франкфуртский ресторатор Джеймс Ардинаст хочет сделать город более пригодным для жизни, в то время как директор отеля Рахва Бумба подчеркивает: "Я хочу, чтобы наши гости в отеле имели возможность что-то делать в городе после 10 вечера". Только тогда Франкфурт сможет оставаться привлекательным для международных посетителей.

На данный момент нет конкретных планов, основное внимание уделяется проектам и кампаниям, согласно Эдуарду Сингеру, главе офиса Ночного совета. Жители также будут участвовать в процессе через общественные собрания и слушания по конкретным вопросам.

На 2024 год Ночному совету выделен бюджет в размере 68 000 евро из городского бюджета. По данным города, туризм генерирует годовой оборот в размере 140 миллионов евро и создает 70 000 рабочих мест, но нет конкретных цифр по ночному обороту.

Директор по экономическому развитию ФДП Стефани Вюст выступает за то, чтобы Франкфурт стал центром ночной жизни, подчеркивая важность культурных мероприятий и услуг после 10 вечера. Влияние ФДП также очевидно в цели Ночного совета по обновлению клубной сцены и продвижению концепции "города, работающего 24 часа в сутки".

Читайте также: