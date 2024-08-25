В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.

Не сразу стало ясно, как объявление о забастовке от Кокпит и UFO повлияет на воздушное движение. Как выразился Йоахим Васкес Буэргер, глава UFO, "К сожалению, это приведет к некоторым нарушениям в расписании рейсов Discover Airlines". Он продолжил, "Мы искренне сожалеем об этом и прибегаем к забастовке только в качестве крайней меры". Пассажиров призвали проверять возможные отмены или задержки рейсов.

В середине недели члены профсоюзов Кокпит (VC) и UFO выразили решительную поддержку забастовке. Это произошло после того, как Verdi заключила соглашение о зарплате с Discover за две недели до этого. Однако специализированные профсоюзы выразили обеспокоенность, утверждая, что Verdi представляет лишь небольшую часть из около 1900 сотрудников Discover в кабине и салоне.

Discover Airlines, основанная в 2021 году, является дочерней компанией Люфтганзы и базируется в Франкфурте-на-Майне, эксплуатируя флот из 27 самолетов.

Объявление о забастовке от Кокпит и UFO может привести к нарушениям в расписании рейсов Discover Airlines, как отметил Йоахим Васкес Буэргер. В связи с этим пассажирам рекомендуется внимательно следить за своими рейсами на предмет отмен или задержек из-за этой промышленной акции.

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