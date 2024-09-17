В этот час на фестивале показывают фильм "Русские в конфликте"

10:51 Российский дипломат сомневается в мирных переговорах по Украине

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в возможных мирных переговорах по войне в Украине. Нечаев заявил в интервью Deutschlandfunk, что сначала нужен мирный договор. Только после представления плана Россия сможет определиться со своей позицией. Нечаев упомянул заявление канцлера Германии Олафа Шольца в интервью ZDF несколько недель назад, в котором он призвал к быстрым шагам для достижения мира. "Еще одна конференция по миру обязательно состоится", - заявил Шольц. Он и президент Украины Зеленский согласны, что Россия тоже должна участвовать в этой конференции.

10:31 Программа ООН по развитию поможет Украине пережить зиму

Из-за многочисленных российских авиаударов по важной инфраструктуре эксперты опасаются, что украинцы могут столкнуться с суровой зимой с перебоями в подаче электроэнергии, отопления и воды. Для предотвращения этих перебоев украинская энергетическая компания Naftogaz сотрудничает с Программой развития ООН (ПРООН). ПРООН поможет Украине поддерживать поставки для населения, среди прочего, поставками газовых генераторов.

09:55 В результате атаки на область Сумская без света остались 280 000 человек

После утренних атак на область Сумская в Украине российскими Shahed-дронами без света остались около 280 000 человек. Украинская армия заявила, что сбила 16 дронов, но те, которые прорвались, нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украина обвиняет Россию в убийстве пленных с помощью меча

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщил об убийстве связанного по рукам украинского пленного с помощью меча. "Россияне убили связанного по рукам украинского пленного мечом", - прокомментировал он жестокость и жажду насилия россиян. В тот же день в социальных сетях была опубликована фотография солдата, убитого таким образом. На мече, использованном для казни, написано "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova публикуют фотографии украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Командир чеченцев говорит о наступлении на Курск

Когда Киев начал свою операцию в пограничном регионе Курск в начале августа, военное руководство России хранило молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале: "Давайте оставаться спокойными, поедать попкорн и смотреть, как наши ребята уничтожают врага", - написал он в первый день операции. С тех пор Алаудинов стал ключевым комментатором наступления на Курск, а российские СМИ распространяют его заявления. По словам консультируемых экспертов AFP, такое присутствие в СМИ возможно только с одобрения высших властей. Как и лидер Чечни Рамзан Кадыров, Алаудинов, похоже, наслаждается необычайной свободой слова. Некоторые даже предполагают, что он может быть потенциальным преемником Кадырова, так как тот якобы плохо себя чувствует.

08:42 Германия выделит 100 миллионов евро зимней помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock объявила во время своего визита в Республику Молдова в Кишиневе, что Германия предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи. "Зима близко, и осень уже на пороге", - сказала она перед встречей платформы партнерства Молдовы в столице бывшей советской республики. Опасаясь другой "зимней войны", инициированной Россией, чтобы сделать жизнь украинского народа как можно более трудной.

08:01 Украина сообщает о российских воздушных атаках на энергетические объекты в Сумской области

Украина сообщила о новой крупной атаке дронов из России. Ночью ПВО сбила 34 из 51 российских дронов. Атаки были активны в пяти регионах. По словам местных властей, в северо-восточной Сумской области также были атакованы энергетические объекты. Там было перехвачено 16 российских дронов, и критически важная инфраструктура, в том числе системы водоснабжения и больницы, были подключены к резервным источникам питания. В настоящее время ремонтные бригады работают над устранением неисправностей.

07:37 Украина сообщает о 1020 российских потерях за последние сутки

За последние сутки Россия понесла потери в 1020 человек, в том числе убитых и раненых, сообщает Генеральный штаб Украины. Это увеличивает общее число потерь России с начала полноценного вторжения в феврале 2022 года до 635 880. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронированных машин и 66 дронов.

07:10 Kyiv Post: российский военный аэропорт атакован украинскими дронами

В ночь на понедельник российский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовская область, якобы был атакован украинскими дронами, сообщает Kyiv Post. Видеодоказательства показывают взрывы, и считается, что на этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами, которые Россия использует для атак на украинские города.

06:35 Глава НАТО Столтенберг призывает к дискуссии о дальнобойном оружии для Украины

Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает к продолжению глобальной дискуссии о возможном разрешении для Украины стрелять западным дальнобойным оружием по территории России. "Каждый союзник имеет право принимать такие решения, но важно тесно сотрудничать по этим вопросам, как мы всегда делаем", - посоветовал он британскому вещателю LBC. Украина просит своих союзников дать такое разрешение, чтобы целенаправленно атаковать российские штабы, аэродромы и инфраструктуру уже несколько недель. Что касается опасений эскалации, Столтенберг признал, что нет рисковых вариантов в ведении войны. "Но я все еще считаю, что самый высокий риск заключается в победе Путина в Украине".

06:13 Мета прекращает глобальное распространение российской пропаганды через RTМета, владелец Facebook, ограничивает распространение российской государственной пропаганды через платформы, такие как RT, по всему миру. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации будут запрещены на приложениях Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, согласно заявлению Meta. С весны 2022 года RT был запрещен в ЕС из-за кампаний дезинформации, связанных с вторжением России на Украину. Для получения более подробной информации посетите эту ссылку:

05:33 Лукашенко амнистирует 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко амнистировал 37 заключенных. Администрация Президента в Минске считает этих prisoners виновными в "экстремизме", термин, часто используемый для дискредитации белорусских диссидентов. Среди амнистированных - шесть женщин и люди, страдающие заболеваниями. Не сообщается никаких подробностей о 37 амнистированных individuals. За последние два месяца Белоруссия неоднократно амнистировала заключенных, осужденных за противодействие правительству. В середине августа Лукашенко амнистировал 30 политических prisoners, а еще 30 последовали в начале сентября. В каждом случае президент заверил, что заключенные раскаялись и просили прощения.

03:11 Отчет ООН: ситуация с правами человека в России ухудшаетсяСитуация с правами человека в России ухудшается, согласно отчету ООН. "Теперь существует структурно установленная, государственно спонсируемая система нарушений прав человека", - заявляет Мариана Катзарова, назначенная Советом ООН по правам человека в 2023 году в качестве специального докладчика по России. Эта система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции, говорится в отчете. Критиков войны России против Украины и диссидентов преследуют более жестко. Катзарова оценивает, что не менее 1372 individuals были осуждены по сомнительным обвинениям и получили длительные тюремные сроки. В заключении они подвергаются пыткам. Политические prisoners содержатся в одиночных камерах, в то время как другие принудительно проходят психиатрическое лечение. В отчете упоминаются только те, о которых известно Катзаровой; фактические цифры могут быть еще выше, добавил член команды.

23:24 Швеция возглавит предложенный НАТО присутствие в ФинляндииНАТО рассматривает возможность создания военного присутствия в северной части Финляндии, с Швецией, возможно, в роли лидера. Это включает в себя создание новой многонациональной силы НАТО, называемой Forward Land Forces (FLF), подобной тем, что есть в соседних странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и министр обороны Финляндии Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за приглашение Финляндии возглавить это присутствие, заявив, что это укрепит общую безопасность НАТО.

Несмотря на опасения российского посла о возможных мирных переговорах, Программа развития Организации Объединенных Наций предоставляет помощь Украине для смягчения энергетических перебоев в суровую зиму. Украинская энергетическая компания Naftogaz сотрудничает с ПРООН, чтобы поставлять газовые генераторы и поддерживать прерывания в поставках энергии населению.

В свете военного контекста конфликта важно, чтобы любые военные силы, в том числе потенциальное присутствие НАТО в Финляндии, соблюдали международные стандарты прав человека и соблюдали права гражданского населения. Отчет ООН подчеркивает ухудшение ситуации с правами человека в России, указывая на структурно установленную, государственно спонсируемую систему нарушений прав человека.

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