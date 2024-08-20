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В этом сценарии Путин выдвигает обвинения против внешних организаций в финансировании терроризма.

 and  Alex Stellmacher
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В последнем заявлении Путин обвиняет международные actors в финансировании террористической...
В последнем заявлении Путин обвиняет международные actors в финансировании террористической деятельности.

В этом сценарии Путин выдвигает обвинения против внешних организаций в финансировании терроризма.

Президент России Владимир Путин заявил о подозрительной деятельности иностранных государств на памятном мероприятии в честь трагического захвата заложников, произошедшего 20 лет назад. Он сказал: "Мы знаем, что не только пытались легитимизировать это ужасное деяние извне, но и оказывалась всяческая помощь террористам: моральная, политическая, информационная и финансовая". Путин произнес эти слова в Беслане, городе в Северном Кавказе России.

Он не уточнил, какие именно иностранные государства якобы поддерживали захватчиков. 1 сентября 2004 года более 30 экстремистов захватили школу в Беслане, удерживая в заложниках около 1100 детей, их родителей и учителей. В тот день в России начинался новый учебный год.

Захватчики предъявили конкретные требования, в том числе освобождение чеченских заключенных. В ходе операции по освобождению школы погибли 334 человека, в том числе 186 невинных детей. Многие бывшие заложники остались инвалидами. Шamil' Basayev, известный чеченский террорист, взял на себя ответственность за инцидент до своей смерти в 2006 году.

Школа в Беслане откроется как "культурно-патриотический центр" после трехлетней реставрации. Перед торжественным открытием Путин осмотрел отремонтированную школу. Конroversialные заявления Путина о поддержке террористов иностранными государствами также могут служить для сплочения своей нации в разгар вторжения России на Украину.

О участии других стран в этом вопросе Путин не упомянул. Президент России предположил, что оказывалась и другая помощь террористам, в том числе моральная, политическая, информационная и финансовая.

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