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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

В этом сценарии иранские киберпреступники намеренно вызывают споры в американском избирательном процессе.

 and  Anne Legman
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Кажется, Иран преследует цель усилить разногласия между фракцией Трампа и партией Харрис.
Кажется, Иран преследует цель усилить разногласия между фракцией Трампа и партией Харрис.

В этом сценарии иранские киберпреступники намеренно вызывают споры в американском избирательном процессе.

В разгар предвыборной кампании в США демократы и республиканцы находятся в состоянии войны друг с другом. Несмотря на это, Иран якобы пытается подлить масла в огонь. По данным источников, хакеры взломали систему команды Трампа и переслали украденные данные в лагерь Байдена этим летом. Это не единственная попытка вмешательства в выборы США.

Ведомства разведки и ФБР обнародовали свежие подробности о взломе Ираном внутренней переписки команды республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, который стал известен в августе. Согласно их заявлению, иранские хакеры пересылали украденную информацию связанным с кампанией демократического кандидата в президенты Джо Байдена лицам в конце июня и начале июля.

Цель таких действий - создать хаос, подорвать доверие к процессу выборов и повлиять на результаты выборов в США, говорится в совместном заявлении ФБР, ОНИ (Офис директора национальной разведки) и Cisa (Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности). Не было найдено доказательств того, что получатели отреагировали или действовали в соответствии с пересланной украденной информацией. Иранские хакеры продолжали отправлять неподтвержденные материалы из команды Трампа американским СМИ.

Ведомства предупредили, что "иностранные актеры" усиливают свои усилия по влиянию на выборы перед президентскими выборами 5 ноября. "В частности, Россия, Иран и Китай пытаются расширить социальные разрывы в США и рассматривают выборы как потенциальные слабые места". Такое влияние представляет собой непосредственную угрозу для США и не будет терпимо.

Ложные новости о якобы аварии Харрис

Корпорация Microsoft якобы раскрыла российскую дезинформационную кампанию, нацеленную на кандидата в президенты США Камалу Харрис. Американская компания-производитель программного обеспечения обозначила ложное видео, которое ложно обвиняло Харрис в том, что она спровоцировала ДТП в 2011 году, в результате которого пострадала 13-летняя девочка, и затем скрылась с места происшествия. Это видео якобы было создано российской группой под названием "Шторм-1516", так называемой "фабрикой троллей" для онлайн-манипуляций, связанной с Кремлем.

"Шторм-1516" известен среди экспертов тем, что производит ложные видео с актерами, изображающими информаторов или журналистов, распространяющими сенсационные ложные сведения. В случае якобы ДТП группа якобы наняла актрису, чтобы изобразить жертву, ложно заявляя, что она парализована с тех пор. Кроме того, был создан фиктивный сайт несуществующей новостной станции "KBSF-TV". Сфабрикованная история распространялась через этот сайт и также циркулировала в социальных сетях, таких как Twitter. В общей сложности видео было оценено более чем в 2,7 миллиона просмотров.

В ответ на попытки вмешательства в выборы, когда его спросили об американских выборах, Дональд Трамп сказал: "Я не буду заниматься политизированными утверждениями без надлежащих доказательств". Создавая отвлечение от вмешательства в выборы, ложное видео о Камале Харрис было распространено в социальных сетях с утверждениями о том, что она спровоцировала ДТП и скрылась с места происшествия.

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