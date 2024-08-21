Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРучной мяч

В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург

- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок Майкл Дамгаард, забивший шесть раз.

Магдебург доминировал с самого начала, выпустив новичка Антонию Сerradilla Cuenca и олимпийского чемпиона Магнуса Saugstrup на позицию центрального блокирующего. Позже Магнуса заменил Тим Цехел. Новичок Магдебурга Манфред Цендер дебютировал на площадке в 17-м минуте.

Тренер Беннет Вайгерт выбрал экспериментальную тактику, и его команда хорошо на неё отреагировала. Магдебург лидировал на четыре очка к перерыву. Во второй половине SC Магдебург увеличил своё преимущество до шести, но Гуммерсбах проявил стойкость, упорно борясь. В итоге Магдебург праздновал пятую победу в шести предсезонных матчах.

Центральный блок Магдебурга, усиленный Антонией Сerradilla Cuenca и Магнусом Saugstrup, отлично проявил себя в матче по гандболу. Несмотря на замену Магнуса Тимом Цехелом, гандбольная команда продолжала доминировать, в итоге обеспечив рекорд 5-1 в предсезонных матчах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Из-за столкновения дерева с вышек передач региональное железнодорожное сообщение между Любеком и...
Федеральные земли Германии

Дерево рухнуло на электрическую линию, и следовало вновь очистить железнодорожные пути

Катастрофическое событие нарушает службу поездов: упавшее дерево删 опустило линию электропередачи между Любeckом и Рейнфельдом. Колея восстановлена для utilizations.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Лидер ХДС, Фридрих Мерц, однозначно заявляет: никакой коалиции с АФД.
Федеральные земли Германии

Мерц гарантирует: абсолютно никакого сотрудничества с AfD

На кампании по выборам в Тюрингии лидер ХДС Фридрих Мерц выступает против, заявляя: 'Мы не будем сотрудничать с АФД, которая в настоящее время лидирует в опросах'.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.
Главные темы

Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.

Пропагандистка из ведущей левой партии Сахра Вальгенкнехт готовится к переговорам о коалиции после предстоящих выборов в восточной Германии. Как сообщает "Дер Шпиgel" в предварительном отчете, опубликованном вечером среды, "Если переговоры последуют в Саксонии и Тюрингии, мы примем в них...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Хутиewise часто целят или нападают на суда в Красном море с помощью ракетных атак или небольших...
Политика

Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения

Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения За последнее время в Красном море произошло множество нападений на торговые суда, в основном вина за которые возлагается на хуситов. Недавно жертвой этих атак стал греческий нефтяной танкер. В настоящее время он горит и не поддается контролю. На греческом

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.
Политика

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев. Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно