- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок Майкл Дамгаард, забивший шесть раз.

Магдебург доминировал с самого начала, выпустив новичка Антонию Сerradilla Cuenca и олимпийского чемпиона Магнуса Saugstrup на позицию центрального блокирующего. Позже Магнуса заменил Тим Цехел. Новичок Магдебурга Манфред Цендер дебютировал на площадке в 17-м минуте.

Тренер Беннет Вайгерт выбрал экспериментальную тактику, и его команда хорошо на неё отреагировала. Магдебург лидировал на четыре очка к перерыву. Во второй половине SC Магдебург увеличил своё преимущество до шести, но Гуммерсбах проявил стойкость, упорно борясь. В итоге Магдебург праздновал пятую победу в шести предсезонных матчах.

Центральный блок Магдебурга, усиленный Антонией Сerradilla Cuenca и Магнусом Saugstrup, отлично проявил себя в матче по гандболу. Несмотря на замену Магнуса Тимом Цехелом, гандбольная команда продолжала доминировать, в итоге обеспечив рекорд 5-1 в предсезонных матчах.

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