- В этом случае, водитель грузовика погибает после того, как проехал через барьер на панели управления.

Тракторный оператор сбился с пути на автостраде A4 вблизи Носсена, в результате чего получил серьезные травмы. Как сообщил представитель полиции в ночь на вторник, мужчина съехал с полосы вправо и столкнулся со стоящим на аварийной полосе неисправным автомобилем.

После этого грузовик пробился через барьер и перевернулся у обочины дороги. Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Представитель сообщил, что, по всей видимости, проблемы со здоровьем привели к потере им контроля над транспортным средством.

Столкновение между развязкой Носсена и съездом Вилсдруффа обошлось в 130 000 евро, как сообщалось ранее в "Tag24".

Авария тракторного оператора на автостраде A4 возле Носсена подчеркнула важность надлежащего знаков и технического обслуживания как в транспортной, так и в телекоммуникационной инфраструктуре. Для обеспечения безопасности водителей и эффективного общения необходимо незамедлительно устранить поврежденные барьеры и неисправные аварийные полосы.

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