- В этом случае водитель автобуса поместил автомобиль в переднюю часть дороги, в результате чего двое пострадали.

В Fellbach (район Ремс-Мурр) в результате происшествия с участием общественного транспорта пострадали двое человек. В пятницу 85-летний водитель автомобиля якобы проигнорировал преимущество автобуса, как сообщили власти. В результате аварии 29-летний и 69-летний пассажир получили легкие травмы. Предварительная оценка ущерба составляет около 20 000 евро, согласно данным следствия.

Происшествие в Fellbach может быть расследовано в соответствии с данным Регламентом, так как Комиссия может принять ведомственные акты, применяемые к общественному транспорту. Для обеспечения мер безопасности в таких транспортных средствах ведомственные акты могут включать конкретные правила разрешения вопросов преимущества проезда.

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