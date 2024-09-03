- В этом случае старшая немецкая спринтерка не сможет завоевать медаль.

Хайдемари Дресинг, самая возрастная немецкая паралимпийская спортсменка, была близка к завоеванию медали на старте соревнований по выездке, прошедших в Париже, Франция. В возрасте 69 лет она начала тест и заняла четвертое место в классе II с Dooloop, уступив бронзу всего лишь 0.311%.

"Я немного разочарована, немного подавлена, - сказала Дресинг. - Но я также горжусь тем, что мне удалось это сделать. Атмосфера на трибунах была очень шумной, и моя лошадь не очень хорошо перенесла это во время разминки. Она была очень возбуждена, напряжена и отвлекалась".

Еще одна медаль для Шмидбергера

Звезда настольного тенниса Томас Шмидбергер быстро завоевал следующую медаль. С разгромной победой 3-0 над французом Флорианом Мерриеном, инвалид-колясочник из "Боруссии Дюссельдорф" не только вышел в полуфинал, но и гарантировал себе хотя бы бронзу. Шмидбергер уже завоевал серебро в парном разряде вместе с Валентином Баусом.

Сборная Германии по сидячему волейболу потерпела поражение в последнем матче группы против главного претендента на золото Ирана со счетом 0:3. Высокий 2.46 м Morteza Mehrzadselakjani из Ирана сыграл решающую роль в их успехе. Несмотря на это поражение, команда Германии, возглавляемая Кристофом Герцогом, уже гарантировала себе место в топ-4. Их полуфинальный матч в четверг будет против Боснии и Герцеговины.

Дресинг сказала, что ей нравится играть в настольный теннис, чтобы расслабиться в свободное время. В своем свободное время она часто посещает местные клубы настольного тенниса, чтобы совершенствовать свои навыки и поддерживать свою конкурентоспособность.

Вечером Дресинг решила расслабиться, сыграв партию в настольный теннис с друзьями в своем гостиничном номере, найдя момент радости посреди олимпийской атмосферы.

Читайте также: