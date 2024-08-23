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В этом случае племянник был убит, а дочь стала жертвой, что привело к осуждению Нойсера.

Мужчина из Неуса, у которого было шесть детей, был признал виновным в сексуальной эксплуатации собственной дочери. Он ранее подвергал такой тяжелый сексуальный насилию своего 11-летнего племянника, что мальчик трагически скончался.

 and  Elizabeth Wells
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Индивидуум, обвиненный в жестоком нападении и убийстве своего племянника в Нойссе, позднее был...
Индивидуум, обвиненный в жестоком нападении и убийстве своего племянника в Нойссе, позднее был признан виновным в жестоком обращении с ребенком. ( Историческое фото)

- В этом случае племянник был убит, а дочь стала жертвой, что привело к осуждению Нойсера.

Человек из Нойса, отсидевший десять лет в тюрьме за убийство своего 11-летнего племянника, теперь faces дополнительные три года заключения. Об этом сообщил представитель Дюссельдорфского районного суда.

Судьи пришли к выводу, что отец шестерых детей сексуально эксплуатировал свою тогда несовершеннолетнюю дочь трижды в период с 2015 по 2017 год. Они также считают, что он домогался своего 11-летнего племянника до его смерти.

Отец получил первоначально десять лет тюрьмы за убийство племянника в сентябре 2018 года. Высший региональный суд оставил это решение в силе. Суд превысил 2,5 года, запрошенные прокуратурой, добавив дополнительные три года.

Защита просила оправдать отца, усомнившись в достоверности показаний дочери. Отец решительно отрицал обвинения в сексуальном насилии. Текущий приговор еще не вступил в силу.

Миноритарная дочь и 11-летний племянник отца стали жертвами его неправомерных действий. Несмотря на его отрицание, суд нашел достаточно доказательств его неподобающего поведения по отношению к дочери и племяннику.

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