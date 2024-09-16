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В этом сезоне ожидается снижение затрат на отопление зимой

 and  Hanna Hofmann
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В этом сезоне ожидается снижение затрат на отопление зимой

С приходом осени грустно прощается с летней жарой и наступает время готовиться к более прохладным месяцам. Скоро многие семьи снова включат отопление. Но есть и светлая сторона: согласно анализу Verivox, в этом году расходы на отопление, скорее всего, будут ниже, чем в последние годы, благодаря значительному снижению цен на газ и нефть.

Более того, средняя стоимость природного газа упала примерно на 6% по сравнению с прошлым годом, а цены на отопление нефтью снизились на впечатляющие 23%. Это приводит к средней цене на газ в Германии в сентябре 2023 года на уровне 12,14 цента за киловатт-час (кВт/ч), по сравнению с текущей средней ценой 11,41 цента/кВт/ч.

Цены на газ также существенно снизились в предыдущий сезон отопления, вернувшись к более доступным уровням после достижения рекордных высот в 2022 году. Снижение цен на газ объясняется колебаниями на оптовых рынках. Например, год назад мегаватт-час (МВт) природного газа продавался по цене от 50 до 55 евро на голландской бирже TTF, а сейчас колеблется между 35 и 40 евро за МВт.

Изучите различные тарифы на газ, запаситесь нефтью

Стоимость газа для отдельных домохозяйств может существенно различаться в зависимости от их конкретного тарифа. Между различными группами тарифов существует значительная разница в ценах. Например, средняя цена газа в базовом тарифе местных поставщиков упала с 15,15 цента/кВт/ч в сентябре 2023 года до 14,2 цента/кВт/ч в сентябре 2024 года. В то же время, самая дешевая предложение для новых клиентов также снизилась с 8,88 цента/кВт/ч до 8,75 цента/кВт/ч, но все еще представляет собой существенную экономию по сравнению с затратами на базовое снабжение.

Также можно ожидать более низких счетов за отопление для владельцев нефти в этом году. Средняя цена легкого отопительного мазута в сентябре 2023 года составляла примерно 119 евро за гектолит, но затем резко упала до около 92 евро, что соответствует снижению цены на 23%. Торстен Шторк, эксперт по энергии в Verivox, советует владельцам нефти сейчас же наполнить свои баки, учитывая растущую цену на CO2.

С 1 января 2025 года стоимость тонны диоксида углерода вырастет с 10 до 55 евро. Цена на CO2 за литр легкого отопительного мазута тогда составит примерно 17 центов. По сравнению с 2024 годом, дополнительные затраты для одноквартирного дома с годовым потреблением отопления в 2000 литров нефти возрастут с 287 евро до 350 евро в год. Для домов, потребляющих 20 000 киловатт-часов газа, дополнительные затраты возрастут с 194 евро до 237 евро в год. В конечном итоге, поставщики имеют право передать эти увеличенные цены на CO2 своим клиентам.

В свете анализа Verivox домохозяйства могут найти полезным получить советы о лучших тарифах на газ, учитывая существенные различия в ценах между различными группами тарифов. Кроме того, владельцы нефти могут сэкономить деньги, наполнив свои баки до повышения цены на CO2 в 2025 году, что может привести к более высоким счетам за отопление.

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