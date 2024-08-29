- В этом развитии политический деятель Зигмар Габриэль и лидер сталелитейной промышленности Осбург уходят из Thyssenkrupp.

В разгар спора вокруг трансформации крупнейшей сталелитейной корпорации Германии Тиссенкрупп Стил, трое высокопоставленных руководителей компании покинули свои должности. Об этом объявил председатель наблюдательного совета Тиссенкрупп Стил Европа АГ Сигмар Габриэль, базирующийся в Duisburg. Среди ушедших CEO Бернхард Осбург, директор по производству Хайке Денекке-Арнольд и директор по персоналу Маркус Грольмс. Наблюдательный совет утвердил соответствующие соглашения о расторжении трудовых договоров.

Габриэль также объявил о своем решении покинуть пост председателя наблюдательного совета. Вместе с ним планируют уйти вице-председатель Детлеф Ветцель от IG Metall и еще два члена совета.

Габриэль резко раскритиковал CEO Тиссенкрупп Лопеса, который возглавил "революционную" атаку на совет директоров в публичном пространстве, тем самым затруднив его работу и нарушив "значительное доверие".

В сталелитейном дивизионе Тиссенкрупп работает около 27 000 человек, из которых около 13 000 базируются в Дuisburg. Профсоюз рабочих выражает обеспокоенность тем, что трансформация может привести к "разделению пополам" и потере многих рабочих мест.

Покидание CEO, директора по производству и директора по персоналу Тиссенкрупп Стил не ограничилось только высшим руководством, так как и другие, в том числе металлурги, также решили уйти из компании.

Озабоченность профсоюза рабочих сталелитейного дивизиона Тиссенкрупп выходит за рамки потери рабочих мест, так как они опасаются, что трансформация может привести к разделу, что может включать в себя démontage металлической инфраструктуры в Duisburg.

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