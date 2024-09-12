В этом развитии Лейл Уилкокс из Соединенных Штатов установила рекорд как самая быстрая женщина-велоспортсменка, которая обошла весь мир.

Вернувшись в Чикаго в 9 часов вечера по местному времени в среду после 108 дней, 12 часов и 12 минут путешествия, Wilcox побила предыдущий рекорд времени 124 дня и 11 часов, установленный шотландской велосипедисткой Дженни Грэм в 2018 году.

"Я получила настоящее удовольствие – могла бы ехать и ехать", - поделилась Wilcox в Instagram после окончания своего путешествия.

38-летней жительнице Аляски хорошо знакомы ультра-марафонские велогонки, она стала первой женщиной и американкой, победившей в гонке TransAm, протяженностью 4200 миль по США, в 2016 году.

Wilcox также отличилась в ежегодной гонке Tour Divide вдоль горного хребта Рокки и даже одержала победу в гонке Unbound XL на 350 миль в 2021 году, уже проехав 600 миль до старта гонки.

Для своей попытки установить рекорд кругосветного путешествия на велосипеде Wilcox начала в Чикаго и проехала до Нью-Йорка.

Ее путь был полон испытаний с самого начала. "На 4-й день я весь день была больна, не переставая шел дождь, и у меня было множество проколов. Я проехала 139 миль, но это было жестоко", - сообщила она своему спонсору, SRAM, по данным Cycling Weekly.

Из Нью-Йорка Wilcox полетела в Португалию, затем проехала через Нидерланды, Германия, Альпы, Балканы, Турцию и Грузию.

После полета в Перф, Австралия, она проехала вдоль южного побережья до Брисбена, а затем села на самолет в Новую Зеландию, свой последний пункт назначения перед возвращением в Северную Америку.

Из своего родного города Анкоридж, Wilcox проехала на юг до Лос-Анджелеса, прежде чем завершить свой путь в Чикаго по Route 66.

Гиннес требует, чтобы велосипедист ехал в одном направлении, начинал и заканчивал в одном и том же месте и проезжал не менее 18 000 миль - полную окружность Земли, чтобы попытка кругосветного путешествия была признана успешной.

Подходя к пункту назначения, Wilcox выразила благодарность всем, кто поддерживал ее.

"Иногда я забываю, что еду вокруг света - это просто кажется самой приятной группой поездкой, которую я когда-либо делала. Знаки, крики и энтузиазм на дороге означают для меня весь мир", - сказала она в Instagram, где ее публикации управляются ее женой, кинорежиссером Ругиле Каладайте.

Однако рекорд Wilcox может не продержаться долго. Индийская велосипедистка Веданги Кулькарни в настоящее время проехала около 4800 миль в своей собственной попытке, стремясь завершить ее в аналогичный временной промежуток с американкой.

Любовь Wilcox к велоспорту не ограничивается Америкой; она также отличилась в ежегодной гонке Tour Divide вдоль горного хребта Рокки. Несмотря на трудности во время своего кругосветного путешествия, такие как болезнь, сильный дождь и многочисленные проколы, она нашла радость и мотивацию в поддержке и криках своих подписчиков.

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