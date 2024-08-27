В этом необычном случае выдающийся бейсболист соревнуется в матче, представляя обе стороны.

Уникальный случай в Главной лиге бейсбола: Дэнни Джансен сменил команды прямо во время игры. "Это довольно странно", - говорит 29-летний спортсмен. Возможен ли такой сценарий в футболе?

26 июня 2024 года непогода прервала матч на стадионе Фенвей Парк, Бостон, между «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс». Два месяца спустя, 26 августа 2024 года, в истории бейсбола было написано новое слово. Впервые в истории бейсбола игрок, Дэнни Джансен, представлял обе команды. Сначала он выступал в составе «Торонто Блю Джейс», а затем перешел в «Бостон Ред Сокс».

"Я никогда не думал, что окажусь в такой необычной ситуации", - сказал 29-летний спортсмен из Элмхерста, Иллинойс, перед игрой. "Я думал, что подобное уже случалось раньше". Но нет. "Сначала я не придал этому большого значения, но тема набрала обороты, и вот мы здесь. Это довольно странно, что происходит, но я также благодарен за то, что переживаю это", - добавил он.

"По крайней мере, у него теперь приличная прическа"

Инцидент произошел следующим образом: во втором иннинге игра возобновилась с Джансеном, выходящим на поле в качестве catcher'а «Бостон Ред Сокс», а не в качестве питчера «Торонто Блю Джейс», как было запланировано. Однако «Бостон Ред Сокс» потерпели поражение со счетом 1:4. "Он кажется совершенно не в своей тарелке в этой форме «Бостон Ред Сокс», - заметил менеджер «Торонто Блю Джейс» Джон Шнайдер после игры. Возможно, форма даже попадет в музей.

Джансен был одним из главных игроков «Торонто Блю Джейс», единственной команды MLB в Канаде, в предыдущие годы. Никаких плохих слов не было сказано; они просто немного поддразнили его. "Хотя бы у него теперь приличная прическа. Кажется, он приходит в себя в Бостоне. Было приятно с ним познакомиться", - заключил Шнайдер.

Планы на футбольный турнир FIFA Club World Cup 2025 остаются неясными

Что касается того, произойдет ли подобное с Ули Хёнессом, почетным президентом «Баварии Мюнхен», летом 2025 года, люди, возможно, посмеются над этой мыслью. Но это не так невероятно. Это связано с проведением Кубка мира по футболу FIFA 2025.

Турнир запланирован на середину июня - середину июля в США. Однако подробности, такие как места проведения, расписание и каналы вещания, все еще неполные. Работа над этим продолжается. Президент FIFA Джанни Инфантино заявил на конгрессе FIFA в марте в Руанде, что они ожидают получить "несколько миллиардов" от этого турнира.

В турнире примут участие 32 команды, в том числе «Бавария Мюнхен» и «Боруссия Дортмунд». Групповой этап будет включать восемь групп по четыре команды. Плей-офф начнется со стадии 1/16 финала после группового этапа. Интересные фазы турнира, как ожидается, будут происходить в конце июня - начале июля или даже раньше.

Неопределенность окружает игроков, чьи контракты истекают в июне 2025 года

К июню 2025 года половина состава «Баварии Мюнхен» может быть уволена из-за истекающих контрактов. Чинелли, Нойер, Свен Ульрайх, Мюллер, Йoshua Киммих, Эрик Диер, Лерой Сане, Аюмерик Лапорт и Альфонсо Дэвис - все игроки, чьи контракты истекают к концу сезона.

Киммиха недавно связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити», но интерес, похоже, ослаб, и желание Киммиха уйти кажется лишь слабым предположением - но сценарий, при котором Киммих представляет «Баварию» на Кубке мира по футболу, а затем переходит в «Манчестер Сити» или другой клуб, не исключается в течение года после турнира.

"Учитывая уникальный случай в Главной лиге бейсбола, когда Дэнни Джансен сменил команды прямо во время игры, интересно задуматься, может ли подобная ситуация произойти в футболе, в американском футболе, в 2025 году".

"В предвкушении Кубка мира по футболу FIFA 2025 трудно не задуматься, не произойдет ли подобная смена команд с regard

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