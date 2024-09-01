- В этом контексте Томас Мюллер превзошел предыдущий рекорд Майера.

Томас Мюллер является единственным плеймейкером Мюнхенской Баварии в конкурентном мире. Его замена во время матча Бундеслиги против СК Фрайбург в 59-й минуте ознаменовала его 710-й матч за немецких футбольных титанов, Баварию, что превзошло рекорд из 709 матчей, ранее установленный бывшим вратарем сборной мира Сеппом Майером, который Мюллер сравнял во время первого матча сезона, закончившегося победой со счетом 3:2 над Вольфсбургом.

Одновременно с этим, этот атакующий гигант и чемпион мира 2014 года также сыграл свой 475-й матч в Бундеслиге за Баварию, что опережает предыдущий рекорд Майера на два матча. В своем дебютном матче 15 августа 2008 года против Хамбургера (2:2) тренером Баварии был не кто иной, как Юрген Клинсманн. В восхищении клуб объявил: "Томас, ты ЛЕГЕНДА!" на платформе X.

Во время матча Бундеслиги против СК Фрайбург Томас Мюллер, выйдя на замену в 59-й минуте, увеличил количество своих матчей за Баварию до 710, превзойдя рекорд Сеппа Майера. В тот день СК Фрайбург представил серьезное испытание для Баварии.

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