В этом голландском муниципалитете традиция памяти продолжает процветать, спустя восемь десятилетий после освобождения.

Расположенный на обширной территории площадью 65,5 акров в южной провинции Нидерландов, вблизи Маргратена, это единственное американское военное кладбище в стране воздает дань памяти около 10 000 американских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Примерно 8300 надгробных камней, в основном кресты или с Звездой Давида, доминируют на аккуратно подстриженных газонах, аккуратно выстроенных рядами. У входа на кладбище высечены имена 1722 человек на Стене пропавших без вести.

Экскурсию проводит Арье-Ян ван Хис, специалист по Второй мировой войне, местный житель и бывший член голландских вооруженных сил. Его 90-минутная экскурсия углубляется в подробности конфликта, в том числе его разрушительное воздействие на союзных солдат и голландское население под нацистской оккупацией, в частности, голландскую еврейскую общину. Он рассказывает о жестоких эпизодах операции "Маркет Гарден", крупнейшей воздушно-десантной операции войны, которая произошла примерно в 70 милях от кладбища. Он также раскрывает, как различные солдаты, чтящиеся здесь, изображены в знаменитых книгах и сериалах, таких как "Братья по оружию".

Однако экскурсия принимает глубоко личный оборот у ряда H, ряд 6, могила 4. Ван Хис раскрывает малоизвестный факт: у каждого солдата есть местная семья, личность или организация, которая заботится о нем. Ван Хис и его семья усыновили Верла Э. Миллера в 2005 году, солдата, похороненного в этой могиле.

Ван Хис предоставляет информацию о службе Миллера, например, о его роли в качестве пассажира десантного планера и о его последующей смерти от огня противника. Он изображает Миллера как сельского парня из Огайо, который добровольно пошел на службу, чтобы заменить своего недавно женатого старшего брата, и стал страстным писателем писем во время своей службы. Зрители слушают внимательно, некоторые молча, другие вытирают слезы.

"После завершения моей экскурсии посетители часто прощаются со слезами на глазах, часто выражая благодарность за то, что многие в Соединенных Штатах не знают о многочисленных американских жертвах за рубежом, но также и за программу усыновления в Маргратене", - сказал ван Хис в недавнем интервью CNN Travel.

"Они выражают благодарность голландскому народу за их приверженность чествованию американских солдат, часто называемых "Величайшим поколением", покоящихся на нидерландском американском кладбище".

Восьмидесятилетняя традиция

Кладбище разделяет эту традицию с другими европейскими могилами, но программа усыновления в Маргратене выделяется как, возможно, самая обширная и долговечная.

Она началась в 1945 году, всего через год после того, как было построено оригинальное кладбище для захоронения останков тысяч погибших американских солдат во время операций на востоке Нидерландов или продвижения в немецкие территории.

После прекращения боевых действий в Европе 8 мая 1945 года и к 1947 году на Маргратене было захоронено около 18 000 американских военнослужащих. Некоторые из них позже были возвращены на американскую землю. Когда голландцы искали значимый способ почтить своих освободителей, возникло спонтанное движение, когда семьи добровольно стали опекунами над могилами своих усыновленных солдат. Записи, соединяющие солдат и голландские семьи, сохранялись, с адресами и другой важной информацией, написанной или напечатанной на карточках индекса.

"То, что так удивительно в этом всего предприятии, это то, что оно возникло в скромном сельском сообществе, состоящем из обычных людей: священников, мэров, farmers, людей из разных слоев общества", - сказал Питер Шриверс, эксперт по Второй мировой войне, чьи работы включают "Маргратенские мальчики: как европейская деревня сохранила американских освободителей".

"Факт того, что они создали такую организацию почти органически - подбирая пишущие машинки у кого угодно - действительно удивителен".

Спонтанное движение набрало обороты, когда письмо мэра Маастрихта, расположенного в восьми милях от Маргратена, появилось в журнале LIFE в августе 1945 года, выражая благодарность американским солдатам. Это побудило Мейбл Фейл из Демополиса, Алабама, запросить информацию о могиле своего покойного мужа, которая в конечном итоге была усыновлена голландской семьей. Это привело к широкой огласке и возрастающему интересу к программе, объяснил Шриверс.

С 2003 года программу управляет Фонд усыновления могил на американском кладбище Маргратен. В 2021 году список ожидания достиг 1000 имен, что побудило фонд прекратить прием новых заявок. В настоящее время более 700 кандидатов ждут своей очереди, с ежегодным количеством доступных могил от 30 до 60, сказал секретарь фонда Франс Рёбрукс.

"Люди, которые попадают в список ожидания, так хотят усыновить могилу, что когда они finally получают одну, они принимают все меры, чтобы сохранить ее в своей семье", - сказал Рёбрукс.

"Они приводят своих детей на кладбище и ждут, что их дети унаследуют могилу, когда вырастут. Это приносит нам радость видеть такие преданные семьи с маленькими детьми, посещающие наши учреждения. Мы считаем, что наша работа имеет значение".

В Нидерландах 12 сентября имеет особое значение, так как это годовщина освобождения первого освобожденного голландского города, Меша, расположенного в провинции Южная Лимебург. Король Вильгельм-Александр и королева Максима примут участие в первом событии в Меше, чтобы отметить 80-ю годовщину этого освобождения. Различные памятные мероприятия, в которых участвуют многие американские ветераны, включают ежегодный "Симфонический концерт свободы", проводимый на кладбище с 2006 года.

Без разницы на день, люди часто появляются на кладбище, чтобы украсить могилы или Стену пропавших без вести цветами или флагами, иногда с фотографией погибшего солдата. Это еще одно проявление прочной поминальной культуры в регионе.

Женщина по имени Шриджерс упомянула: "Одна дама сказала мне: 'Если мы забудем о них, они умрут во второй раз.' И я считаю, что это значительный мотиватор для тех, кто еще помнит войну. Среди них царит folgende sentiment: если мы перестанем это делать, если не убедим наших потомков, будущие поколения не забывать, эти солдаты умрут во второй раз. И это для многих невыносимо."

"Непреклонные обязательства"

По словам Шриджерс, долговечность и успех программы усыновления можно объяснить несколькими факторами. Одним из них является то, как развивалась война осенью и зимой 1944 года.

С сентября южная часть Нидерландов была освобождена войсками союзников – за несколько месяцев до остальной части страны – после почти пяти лет немецкой оккупации. Американские войска поддерживали тесные связи с голландскими общинами вокруг Маргратена во время крупных воздушных и наземных операций в соседней Германии. По словам Шриджерс, "Исключительно тесные связи между освобожденными и теми, кто их освобождал, были заложены в то время".

Однако когда тела тысяч солдат были привезены в Маргратен для захоронения, сильное желание почтить их память перешло через несколько поколений голландских семей.

"Встав перед могилой молодого человека с полной жизнью впереди, чья жизнь внезапно оборвалась, – это картина, которая навсегда останется в памяти", – заявила Шриджерс. "Это ужасно представить, и видеть это снова и снова – мы говорим о более чем 18 000 в то время – это образ, который никогда не забудется".

Подобно некоторым голландским выжившим войны, дедушка Рубрукса знал солдата, чью могилу он выбрал для усыновления.

Генри В. Вольф служил в 774-м полевом артиллерийском батальоне, и дедушка Рубрукса пригласил солдат переночевать на своей территории и поделился с ними едой. Вольф, которого голландец считал своим сыном, погиб в бою. Разбитый, голландец сразу же пошел в cemetery, чтобы усыновить могилу Вольфа, за которой теперь ухаживает сестра Рубрукса.

Когда отец Ванеса был 20 лет, его голландскую деревню осадили немецкие войска, и его отправили в трудовой лагерь. К счастью, он был освобожден американской 79-й пехотной дивизией Лотарингского фронта всего за несколько дней до конца войны.

"Благодаря американской 79-й пехотной дивизии Лотарингского фронта он был освобожден всего за несколько дней до конца войны, 8 апреля 1945 года", – рассказал Ванес, чей сын Йерун усыновил солдата, который спас жизнь его дедушке, когда ему было 11 лет.

"Эмоции переполняют"

Примерно половина усыновителей могил установили контакт с семьями своих солдат. Эти отношения перерастают в глубокую взаимную благодарность, давая американским родственникам возможность узнать родственника, которого они никогда не знали.

Так произошло с Сьюзан Брюггемейер и Синди Ландвер, которые вместе со своими двумя другими братьями и сестрами мало знали об одном из своих дядей после его смерти во время войны.

Но затем, в сентябре 2019 года, почти через 75 лет после смерти дяди, Брюггемейер получила неожиданное письмо от двоюродного брата, носящего имя дяди. Двоюродный брат нашел информацию о солдате через Фонд наследия чести, онлайн-мемориал более 38 000 американских солдат по всей Европе.

Брюггемейер и ее муж, Боб, планировали посетить Нидерланды в течение двух месяцев, чтобы отправиться в речную прогулку, которая закончится в Амстердаме. Ван Хис и его жена Николь согласились сопровождать пару в Маргратен, где они впервые увидят могилу своего дяди среди рядов белых мраморных крестов и звезд.

"Это забирает дыхание, думая 'Тут столько людей?' и 'Тут столько этих кладбищ?' и 'Это были все молодые люди с полной жизнью впереди'", – сказала Брюггемейер. Во время пандемии Брюггемейер и Ван Хис оставались на связи, делясь новыми открытиями о солдате. В 2022 году Брюггемейеры вернулись в Маргратен – на этот раз в компании Ландвер и ее мужа Крейга – в качестве почетных гостей на трехдневные мероприятия, посвященные их дяде.

Был церемониальный акт, на котором Миллер посмертно награждался престижной голландской лентой Оранж, значительной военной наградой. Ван Хис и Тим Хендрикс, другой голландский военный эксперт, подали заявку на эту награду. Вместе с церемонией участники также исследовали места, где их дядя провел свои последние дни.

По словам Ландвер, "Они буквально провели нас по тем путям, которые прошел наш дядя, место, где приземлился его десантный модуль, где он маршировал. Они даже исследовали и показали нам местонахождение его окопа, собрали землю оттуда для нас, чтобы взять домой. Это было действительно потрясающе".

Программа поминовения не только сохранила память о Миллере, но и исцелила семью, как объяснила Брюггемейер: "Моя тетя, дядя, двоюродные братья, сестры и я стали ближе благодаря истории Верла и усилиям усыновителей почтить его".

"Он никогда не остается один"

Другие усыновители продолжают искать оставшихся родственников солдата.

В 2005 году, после визита президента Джорджа Буша-младшего на кладбище, Пегги Куйперс и ее партнер Мауриц Классен усыновили своего солдата Павла Акосевича. Однако они обладают лишь ограниченной информацией о нем, такой как его службу во Второй мировой войне, его родной штат (Калифорния) и дату смерти (14 марта 1945 года). Недавнее открытие показало, что он играл в футбол в школе, что упоминалось в статье LA Times 1942 года.

Они разместили свою контактную информацию на странице Акосевича на Find A Grave и часто делятся своими посещениями на его могилу на общедоступной странице Facebook для усыновителей. К сожалению, они пока не получили никаких контактов, но остаются оптимистичными, что кто-то найдет их когда-нибудь.

"Мы хотим, чтобы они знали, что его могила находится в Маргратене, и что мы усыновили ее и заботимся о ней", - сказал Классен, держа в руках черно-белую фотографию Акосевича на своем телефоне, как гордый отец. "Он никогда не был одинок".

"Влияние кладбища"

Подобно программе усыновления и другим инициативам, чествующим солдат, Голландское американское кладбище, которое содержится Американской комиссией памятников сражений, процветает во время различных памятных мероприятий перед 80-летием освобождения и окончания войны в 2025 году.

Визит-центр стоимостью $6,7 миллионов, открывшийся в декабре 2023 года, имеет экспозиции, посвященные важным военным кампаниям, которые проходили в этом районе, с настоящими артефактами, такими как формы и деревянный крест, который когда-то украшал могилу. Кладбище является эмоционально мощным опытом для впервые посещающих его граждан США, считает суперинтендант Джейсон Бордельон.

"Поскольку Вторая мировая война не происходила на американской территории, это кажется другим, когда вы стоите на этом ландшафте и видите, что происходит вокруг, и наблюдаете за масштабами и силой кладбища", - сказал Бордельон.

Последним солдатом, похороненным на кладбище, был Уиллис Ютехт, 2-й лейтенант, убитый 2 октября 1944 года возле голландской деревни Мук. Его тело так и не было найдено на поле битвы, и он был записан как пропавший без вести. В конце концов, его имя было выгравировано на Стене пропавших без вести.

В 1993 году останки, найденные farmers, вспахивающим поле, были идентифицированы как его. 16 сентября 1994 года он был похоронен возле 20-метрового флагштока, на котором развевается американский флаг.

Вскоре его могила была усыновлена.

Во время экскурсии по Голландскому американскому кладбищу многих посетителей охватывает эмоциональная благодарность к голландскому народу за чествование американских войск, многие из которых не знают о большом количестве американских жертв за рубежом. (предложение 1)

Программа усыновления в Маргратене началась в 1945 году, когда голландские семьи добровольно стали опекунами могил своих усыновленных солдат, начав традицию, которая продолжается и по сей день. (предложение 2)

Читайте также: