- В этом году в некоторых местах почти полностью исчез урожай яблок.

Из-за неблагоприятной погоды и плохих урожаев немецкие потребители могут ожидать роста цен на яблоки и переработанные яблочные продукты. Урожай яблок в Германии в этом году, по данным Федерального статистического управления, ожидается самым низким за семь лет. Другие виды фруктов также в дефиците в этом году.

Фрукты ожидают значительно ниже среднего урожая в 734 000 тонн, согласно оценке статистического управления от июля. Это примерно на 22% меньше, чем в прошлом году, и на 26,3% ниже среднего за последние десять лет. Аграрная информационная компания AMI оценивает урожай немного больше, около 800 000 тонн.

Убытки до 90%

Особенно в юго-восточных федеральных землях, таких как Тюрингия и Саксония, поздние заморозки привели к замерзанию цветов, а град уничтожил многие завязи. Тяжелые дожди и часто влажная, прохладная погода в более поздние периоды помешали развитию фруктов. Сообщалось о потерях урожая до 90%. В Северном Рейне-Вестфалии урожай яблок был вдвое меньше, чем в прошлом году.

В результате ожидается, что три четверти немецкого урожая яблок в 2024 году будут поступать из больших выращивающих регионов в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая земля). Две земли составляют около 60% общей площади выращивания яблок в Германии.

Лучший урожай яблок за рубежом

Ситуация в соседних странах выглядит немного лучше: согласно прогнозу AMI, производство яблок в Европе в этом году будет на 11% ниже, чем в прошлом году. Урожай яблок начался в августе. Благодаря оценке, промышленность знает довольно точно, сколько фруктов будет доступно на рынке. Также ожидаются ниже среднего урожаи для многих других фруктов, таких как вишни, груши, сливы и мирабеллы.

Яблоки являются самым популярным фруктом в Германии, согласно оценке эксперта по рынку AMI Хельвига Швартау. Хотя будет достаточно поставок для потребителей, придется импортировать примерно на 100 000 тонн больше, чем раньше. Средняя розничная цена, как ожидается, вырастет примерно на 10% и обычно превысит отметку в два евро за килограмм, оценивает Швартау. Ожидаются стабильные количества для средиземноморских сортов, таких как Голден Делишес или Гала, но будет дефицит северных сортов, таких как Джонагред или Эльстар.

"Вода - решающий фактор"

"Из-за изменения климата мы должны готовиться к более низкому производству фруктов в Европе в ближайшие годы", - говорит Швартау. Чтобы компенсировать колебания тепла и мороза, фруктовые садоводы нуждаются в системах орошения. "Вода - решающий фактор. Но не все регионы имеют необходимые запасы".

Скудные урожаи также влияют на переработанные продукты, такие как фруктовые соки и смузи. На данный момент невозможно сказать, насколько вырастут цены на яблочный сок, заявило немецкое объединение фруктового сока (VdF). Немецкие потребители уже пили меньше фруктового сока и нектара в 2023 году из-за растущих цен. Согласно данным Федерального статистического управления, цена яблочного сока в настоящее время на 33% выше, чем в 2020 году, а цена апельсинового сока - на 57% выше.

Высокая цена трудно реализовать

Аналогичные проблемы испытывают производители яблочного вина вокруг Франкфурта, которые уже сталкиваются с более высокими затратами на энергию. "Собрать достаточно яблок для годового производства непросто", - говорит Ральф Валтер из ассоциации производителей яблочного вина и фруктового сока в Гессене. Фрукты придется брать из других регионов, "что означает, что нам придется копать глубже в карманы". В то же время потребители часто не хотят платить больше. "Они хотят золото, но готовы платить только за свинец", - добавляет Валтер.

Производители яблочного пюре, яблочного варенья, джема, фруктовых консервов и фруктовых паст также затронуты. Компаниям придется требовать более высоких цен от розничных торговцев, чтобы не работать в убыток, согласно Кристофу Фрайтагу, генеральному директору федеральной ассоциации фруктов, овощей и картофеля (BOGK).

О масштабе роста цен для потребителей остается неясным. Ассоциация немецких пекарен считает возможным рост цен на 5% для тортов и выпечки с фруктами. Однако это также зависит от динамики цен других ингредиентов, таких как мука и сахар, говорит Тобиас Шумахер, генеральный директор ассоциации.

BOGK описывает ситуацию как "драматическую". В Польше, основном поставщике клубники, было собрано только половина обычного количества. Другие страны также сталкиваются с аналогичными проблемами. Переключение на другие сорта фруктов не является вариантом в этом году из-за дефицита. Также затронуты другие красные ягоды, а персики и абрикосы дают более мелкие фрукты и проблемы с качеством из-за более прохладной погоды.

При таких ограниченных запасах обычные производственные количества не могут быть достигнуты. Из-за дефицита доступные фрукты значительно дороже, говорит Фрайтаг. Кроме того, увеличились производственные затраты - например, энергия, труд и логистика.

Из-за плохого урожая в Германии, скорее всего, доля импортированных яблок на рынке будет больше, что приведет к более высоким ценам для потребителей. Кроме того, ограниченный запас яблок повлияет на производство яблочного сока и других переработанных яблочных продуктов, что может привести к дальнейшему росту цен.

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