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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Воспомярн-Гриефсвальд

В этом году температура достигает поразительных 34,5 градусов.

Многие люди искали убежище в отдаленных районах или погружались в воду, учитывая знойную летнюю погоду. В четверг температура достигла невероятных высот. В одном из мест МВ был зафиксирован абсолютный годовой рекорд.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В записи северо-востока, в четверг был самый жаркий день на данный момент.
В записи северо-востока, в четверг был самый жаркий день на данный момент.

- В этом году температура достигает поразительных 34,5 градусов.

В четверг, в Мекленбурге-Передней Померании был зафиксирован самый высокий температурный показатель года - 34,5 градуса на метеостанции в Анklam. Данные были подтверждены немецким метеорологическим службой (DWD) по запросу и совпадают с предыдущим отчетом NDR.

В результате, на этой станции был побит температурный рекорд в этом году. Согласно данным DWD, отметка в 34,5 градуса, зафиксированная 29 августа, является самой высокой когда-либо зарегистрированной на метеостанции в МВ.

Тем не менее, в ближайшие дни ожидается кратковременное облегчение от жары. По прогнозам, в субботу температура в МВ составит от 20 до 23 градусов, а в прибрежных районах будет немного прохладнее - около 19 градусов. Аналогично, на воскресенье прогнозируются температуры от 21 до 24 градусов, с прибрежными районами, где температура составит около 20 градусов.

Высокие температуры не ограничились Анklam, так как в районе Восточная Померания - Грайфсвальд также были зафиксированы аномально высокие температуры во время этой жары. Стоит отметить, что это первый раз, когда в августе в этом районе была зафиксирована температура выше 34 градусов.

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