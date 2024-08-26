В этом году распространенность крошечных родов мотыльков особенно выражена.

Осень еще не наступила, но несколько конских каштанов уже сбрасывают множество коричневых листьев. Это не из-за осеннего похолодания, а из-за назойливого жука. Специалист по насекомым Марианна Джонсон подтверждает это наблюдение, отмечая, что это довольно распространено в этом году. Если конские каштаны исчезнут из этого региона, это не вызовет значительных изменений в местной среде.

Под многими конскими каштанами уже видны опавшие листья на земле. Это не обычное изменение сезонов или знойная жара, а назойливое насекомое, которое тревожит эти деревья уже много лет. В этом году особенно заметно распространение листоверток, утверждает Оливия Смит, специалист по насекомым в Центре энтомологических исследований в Лондоне.

По всей Великобритании конские каштаны, высаженные вдоль аллей, в парках и садах, уже сбросили большинство своих листьев летом, а оставшиеся стали сухими и крошащимися. Общим явлением является пожелтение листьев и сбрасывание первых листьев уже в конце августа, отмечает Роберт Браун из Британского центра сохранения дикой природы (БВЦ). Обычно природные события начинаются раньше из-за изменения климата, в том числе и наступление осени.

Засуха усугубляет проблему

По словам Брауна, засуха является дополнительной проблемой для конских каштанов, наряду с листовертками. "Деревья, страдающие от засухи, более восприимчивы к вредителям", - объясняет эксперт БВЦ. Особенно это относится к северо-востоку Великобритании, где несколько лет подряд наблюдается сильная засуха, которая сказалась на этих деревьях. "Они медленно восстанавливаются, и многие также погибли".

Хотя конские каштаны родом из Средиземноморья, они нуждаются в достаточной влажности. "Слишком сухие годы в сочетании с сильным заражением вредителями могут привести к длительному вымиранию", - говорит Браун.

Небольшое влияние

Уничтожение не-native species не будет серьезным ударом для местной среды. Это не только из-за листоверток, но и вообще предпочтительнее высаживать местные виды.

Листовертки конского каштана (Cameraria ohridella) - это крошечные мотыльки с оранжево-белыми полосами, которые откладывают яйца на верхней стороне листьев конского каштана. Через несколько недель из них вылупляются личинки, которые питаются внутри листьев в течение нескольких недель. Это вызывает быструю увядание листьев конского каштана, согласно Британскому центру сохранения дикой природы.

Прерывая фотосинтез, деревья ослабевают и становятся более восприимчивыми к другим стрессам. В мягкие зимы многие личинки этого мотылька выживают.

Простое решение

Помочь каштановым деревьям в вашем саду просто: аккуратно собирайте и выбрасывайте листья. Это уничтожает личинки в листьях, предотвращая появление новых мотыльков.

Только белые цветущие конские каштаны (Aesculus hippocastanum) подвержены воздействию - красные цветущие виды Aesculus carnea не подвержены.

Конский каштан был культивирован в европейских парках, садах и улицах с 17 века, ценимый за свою красивую листву и цветы, согласно Британскому центру сохранения дикой природы. С 1989 года листовертка распространилась почти по всей Европе, вероятно, пришедшая из отдаленных ущелий Балкан.

Комиссия признала влияние засухи и листоверток на конские каштаны в Великобритании. В ответ они призывают владельцев садов собирать и выбрасывать листья конского каштана, чтобы уменьшить популяцию листоверток конского каштана.

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